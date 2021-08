Irina Baeva hechiza a Gabriel Soto con outfit de licra, le dicen que envidia a Geraldine

Sin duda alguna, la actriz rusa, Irina Baeva es una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo, pues muestra de ello es que no sólo ha hechizado a Gabriel Soto con su belleza sino a sus millones de seguidores de las redes sociales que no dudan en dedicarle piropos cada vez que la famosa comparte alguna fotografía.

Recientemente Irina Baeva acaparó miradas de los usuarios de las redes sociales al compartir unas imágenes en la que aparece exhibiendo al máximo sus curvas en un outfit gris de licra tatuado a su piel. Y aunque no dudamos que estás fotografías hayan hechizado por completo a Gabriel Soto, lo cierto es que generaron toda una controversia en las redes sociales por la drástica transformación de su cuerpo gracias a que se sometió por seis meses a una rutina de ejercicios y plan alimenticio.

"Empezando la nueva semana de ejercicio.No tengo mi ‘antes’ pero aquí está el ‘después’ de 6 semanas de workouts @trainwithdanny, y 6 semanas de plan alimenticio con mi @nutriologamonicatrejo. Nunca había estado tan contenta con los resultados y con como me siento mental, emocional, y, sobre todo, físicamente. Aún falta trabajo por hacer así que a darle!", escribió la protagonista de Vino el amor de Televisa al pie de las fotografías.

Pese a que Irina Baeva logró acumular más de 80 mil Me Gusta y lograr que famosas como Sofía Castro, Renata Notni y Karla Díaz voltearan a verla, las imágenes de la famosa dividieron opiniones en las redes sociales por lo delgada que luce e incluso muchos usuarios aseguraron que envidia a Geraldine Bazán, quien también luce un cuerpazo.

Cabe señalar que las fotografías de la prometida de Gabriel Soto fueron retomadas por otros perfiles, uno de ellos, el programa Suelta la Sopa, en donde la famosa de 28 años recibió todo tipo de comentarios e incluso los usuarios aseguraron que la rusa sentía envidia de Geraldine Bazán por ello había adelgazado tanto.

“Seca como mecate de campanario”, “Igual quiere ser como Geraldin pero para nada la ex esposa de Gabriel soto única”, “Se quiere parecer a Geraldine, pero eso no va a pasar, pq ella suempre a sido muy flaquita, pero bella. No te subas que no vas Baeva!!!!!”, “Está esquelética”, “Porque quiere parecerse a Geraldine”, “Como siempre, copiando a Geraldin, en cuanto la anterior esposa de soto empezó a lucir delgada, esta también se puso tilica”, “Se quiere parecer a Geraldine Bazán”, “ Les digo que siempre quiere piratear a Geraldine”, son algunos de los comentarios en la publicación de Suelta la Sopa.

Cabe señalar que no es la primera vez que Irina Baeva es fuertemente atacada en redes sociales, pues, incluso en su cuenta de Instagram tiene limitado los comentarios. Actualmente la modelo rusa pasa por uno de los mejores momentos en su vida, pues a principios de este año se comprometió con su novio Gabriel Soto, por lo que se espera que este 2021 se lleve a cabo el enlace matrimonial.

