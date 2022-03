Irina Baeva desea nacionalizarse como mexicana: " México es mi primera casa"

Tras la guerra que mantiene Rusia y Ucrania, la actriz rusa Irina Baeva, manifestó que se encuentra en constantente comunicación con sus familiares que viven en Ruisa pero también reveló sus deseos de nacionalizarse como mexicana, pues considera que México es su segundo hogar.

Fue durante un encuentro con algunos medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México que Irina Baeva compartió que su familia está tranquila. “Mi familia está bien, yo estoy en constante comunicación con ellos, todo está tranquilo, ellos están bien, nos estamos mensajeando todos los días, todo el día estamos hablando, obviamente con la diferencia de horarios y todo, pero hasta ahorita todo está tranquilo”, explicó la prometida de Gabriel Soto.

A raíz de la situación que vive en el lugar donde nació con Ucrania, la modelo rusa fue cuestionada sobre si tiene intenciones de nacionalizarse como mexicana a lo que respondió que es una de las cosas que más desea, sin embargo, por falta de tiempo no ha hecho el trámite , pues ya lo puede hacer porque ya tiene 10 años viviendo en el país azteca.

“Realmente ya lo puedo hacer, por cuestión de mis papeles, ya llevo prácticamente 10 años en México, ahorita en junio, creo en julio ya van a ser 10 años, me encantaría la verdad, porque finalmente México es mi primera/segunda casa, mi primero/segundo hogar, entonces me encanta, me encantaría ser mexicana, la cuestión es justamente por cuestiones del tiempo, más que nada, ya sabes como son las grabaciones, entre viaje y viaje, uno duerme tres horas, o sea…”, expresó la actriz de Televisa.

Por otro lado, recordemos que en días pasados la protagonista de Vino el Amor indicó que ella prefería no opinar sobre el tema de la guerra entre su país y Ucrania. “Miren chicos, la verdad en cuanto a esos temas, a mí no me corresponde hablar de temas políticos, sé que son temas importantes y todos tenemos una opinión al respecto, en esta ocasión yo me guardaré la mía”, dijo a la prensa en ese momento.

En relación de su enlace con Gabriel Soto, hace unos días durante una entrevista con el programa Hoy, Irina Baeva confesó porque ha retrasado un tanto los planes de su boda, pues aseguró que todo es más difícil de lo que parece por su nacionalidad.

“Les voy a ser bien sincera, casarse es bien caro y a parte es bien complicado, y más si uno es rusa. Cuestión de papeles, pues es complicado, estoy en contacto con mis papás para que me ayuden con este tema, con la Embajada de Rusia, entonces es ir, venir, y tantas cosas, si es difícil, pero he tratado de estar buscando justamente esos ratitos libres, y ya cuando se haga la boda, se haga la luna de miel, descansaré”, dijo Baeva en entrevista para el matutino de Televisa.

