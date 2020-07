Irina Baeva derrite a Gabriel Soto y a fans con relajado look

Gabriel Soto no podría estar más agradecido con la vida, luego de tener dos hijas hermosas y una novia que lo ama y que luce como una muñequita. Irina Baeva no para de cautivar a sus casi 3 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Pues la actriz de El Dragón, de nuevo logró captar la atención de los usuarios una vez más, al compartir una publicación en la que luce espectacular con un look muy relajado y ¡guapísima!

La también modelo de origen ruso, siempre ha mantenido a sus fans muy al pendiente de su actividad virtual en Instagram, desde el 2013, cuando ella debutó en la red, con un look bastante diferente al que luce hoy en día; y aunque en aquel entonces no tenía la misma aceptación que ahora, no cabe duda de que siempre lucía hermosa.

Las últimas dos instantáneas que ha compartido la novia de Gabriel, luce vestida de color blanco, con un verde tono oscuro pero elegante (como verde botella), que definitivamente hace resaltar la belleza de la actriz.

"Ve valientemente; ve profundamente, o no vayas" escribió Irina en una de las postales. En la que deja ver que en esta vida hay que ir "con todo", nada a medias y a través de la que la gente le ha respondido positivamente.

En la otra postal, en la que luce muy guapa, escribió: "El mundo sólo existe en tus ojos. Puedes hacerlo tan grande o tan pequeño como quieras... F. S. Fitzgerald #DreamBig".

Además de su belleza innegable, ojazos y una figura envidiable, la actriz ha compartido frases a través de las publicaciones de Instagram, que sin duda, reflejan su tezón y constancia para perseguir sus sueños y que nada en el mundo empañe su felicidad.

Pues luego de todo lo que tuvo que vivir para poder lograr un amor con Gabriel, ha sido víctima de ataques y burlas por haber sido la tercera en discordia entre Geraldine Bazan y el mismo actor.

Sin embargo, hoy en día, viven su amor libremente, tanto, que en entrevista para una publicación mexicana, dejó ver que aunque no está lista para el matrimonio, sí le gustaría pasar toda una vida al lado de Gabriel Soto.

