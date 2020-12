Irina Baeva defiende a Gabriel Soto, el video no era para ella

Luego de que circulara en redes sociales el video privado de Gabriel Soto, la actriz de Televisa, Irina Baeva, negó que la grabación haya sido para ella, por lo que frente a diversos medios de comunicación aseguró que apoyará en todo momento a su actual pareja.

Irina Baeva, enfatizó, que, “lo que no fue en su año” no le compete ninguna clase de opinión al respecto, pero si recalcó, que se tenga un poco de respeto hacia las hijas de Gabriel Soto, quienes están de por medio en todo este revuelo y son quienes tienen menos culpa de los escándalos que involucran al protagonista de Soltero con Hijas.

"Oigan no, miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente...", dijo Baeva frente a las cámaras de Suelta la Sopa.

Recordemos que el actor Gabriel Soto dió la cara y pidió respeto para sus hijas, señaló que dicho video había sido grabado hace muchos años, se cree que fue en 2013, cuando el ex esposo de Geraldine Bazán se recuperaba de una cirugía a causa de una peritonitis, cuando aún se encontraba al lado de la madre de sus hijas.

El actor mexicano sabría de antemano a quién fué envidado dicho video y quién lo filtró, así como también, aclaró que no fué para Irina Baeva, para quien también pidió respeto por esta situación, ya que ha sido víctima de chismes y comentarios no tan agradables desde que empezó su relación.

Por tal motivo, pidió apoyo a los medios de comunicación para que se trate con discreción el tema ya que recalcó que lo más importante es la integridad de sus hijas y la de su actual pareja, con quien se rumoró que hace un par de meses había una separación.

Pero fue la actriz de la telenovela Me declaro culpable quién se encargó de dar a conocer que dichos rumores eran falsos, que lo que en realidad sucedía, era que ella tenía planes de trabajo fuera de México.

Ante las críticas que recibió Gabriel Soto por el video que se filtró, el protagonista de la telenovela “Soltero con hijas” dió la cara a través de su cuenta de Instagram y declaró:

"No voy hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad", inició el actor. Soto también hizo énfasis para que el tema sea tratado con el mayor respeto posible por el bienestar de sus hijas y de su pareja.

"Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y mi pareja", señaló.

Recordemos que Gabriel Soto e Irina Baeva iniciaron su romance en medio de una polémica, pues se especuló que el actor engañó a Geraldine Bazán con la rusa cuando aún estaban casados. Soto y Bazán se conocieron en 2007 y mantuvieron una relación de 10 años, y fruto de su amor tuvieron dos hijas.

Fue en 2016 cuando unieron sus vidas y en menos de un año, en 2017, anunciaron su separación, y mucho se dijo que había sido por que el actor, había engañado a Geraldine con Irina Baeva, su actual pareja.