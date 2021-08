Irina Baeva confía plenamente en Gabriel Soto y no teme que le sea infiel

La actriz de origen ruso, Irina Baeva, de nueva cuenta está generando toda una polémica en las redes sociales luego de compartir unas imágenes en la que presume que tiene contacto muy cercano con sus admiradores y no teme responder preguntas como si teme que Gabriel Soto le sea infiel.

Fue a través de una dinámica en Instagram que Irina Baeva respondió a algunos usuarios lo que querían saber de ella, especialmente su comida y música favorita, sin embargo, hubo un usuario en especial que le dio en la yugular a la modelo rusa sobre si no temía que Gabriel Soto le fuera infiel.

¿No te da miedo que Gabriel te sea infiel como lo hizo contigo?, cuestionó el usuario, a lo que la protagonista de Vino el Amor de Televisa, no dudó en responder, indicando que para ella la base de una relación era la confianza por lo que confía plenamente en su futuro marido.

Lee también: Maribel Guardia posa con guapa sobrina costarricense y causan revuelo

"No, no me da miedo. Confió plenamente en él.Para mí, cada relación se basa en confianza, y si no la hubiera no le vería sentido a seguir", respondió Baeva ante la incómoda pregunta que compartió en sus historias de Instagram. Como era de esperarse está imagen fue retomada por distitntos perfiles de Instagram, siendo uno de ellos el del programa de espectáculos, Suelta la Sopa, en donde Irina Baeva fue crucificada por decir que confíaba plenamente en Gabriel Soto, pues los usuarios no dudaron en recordarle que Geraldine Bazán también confiaba en él.

“Geraldine confiaba en él “, “ La anterior también confiaba en él”, “Acepto q su relación fue x serle infiel a Geraldine”, “Cual confianza. Esa mujer no está bien!. Alguien que le diga que si paso de ser la amante a ser la esposa, ya sabe que le viene después”, “Que no confie tanto!! Asi como se lo hizo a la otra chica se lo puede hacer a ella también!! El que es nunca deja de ser!!”, “Se siente muy segura! Ojalá y no se trague sus palabras jajaj”, son algunos de los comentarios en la publicación del programa de espectáculos.

A poco más de tres años de que Gabriel Soto y Geraldine Bazán se separaran y concretaran su divorcio a mediados del 2018, siendo señalada Irina Baeva como la tercera en discordia, los usuarios de las redes sociales no parecen olvidar y cada vez que pueden le recuerdan a la modelo rusa lo que pasó hace años.

Irina Baeva confía plenamente en Gabriel Soto.

Cabe señalar que en medio de esté escándalo que persigue tanto a Gabriel Soto como a Irina Baeva, a principios del 2021 los famosos anunciaron que llegarían al altar y recientemente revelaron que la boda se pospuso para el 2022 debido a que ambos tienen compromisos de trabajo.

Lee también: Adela Noriega y Eduardo Yáñez: las tres telenovelas en las que fueron pareja

“Como ya les habíamos dicho, gracias a Dios afortunadamente tenemos muchas propuestas de trabajo, entonces yo creo que justamente estamos viendo la fecha. Yo creo que se va a aplazar para inicios del siguiente año, precisamente por cuestión de unos proyectos que todavía no les podemos comentar, pero más adelante ya sabrán. Entonces, en cuanto terminemos con este proyecto y todo, para hacerlo con toda la calma del mundo y disfrutar de verdad ese momento”, explicó Irina Baeva durante un encuentro con la prensa.

Síguenos en