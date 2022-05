¿Irina Baeva angustiada por boda con Gabriel Soto?; actor aplaza otra vez casamiento

Una vez más la boda entre los famosos, Irina Baeva y Gabriel Soto se postergó una vez más. Pese a que los actores tienen la ilusión de culminar sus planes de casamiento en este año, todo dependerá si la familia de la rusa pueda viajar a México, situación que tiene muy agustiada a Irina Baeva.

Fue durante una entrevista exclusiva con el programa Hoy de Televisa que Gabriel Soto manfestó que por razones que estpan fuera de su alcance la boda con Irina Baeva se ha aplazado en más de dos ocasiones; la primera por la pandemia, la segunda ocasión por cuestiones de trabaja y en está tercera ocasión por la situación que actualmente vive Ucrania y Rusia.

“Seguimos en los preparativos, lo único que nos ha detenido un poco es desgraciadamente todo el tema que está pasando en Rusia y Ucrania, en el tema de que la familia de Irina pues está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita, y no han podido concretar el hecho de que vengan, y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia”, explicó el protagonista de Amor Dividido.

Sin embargo, Gabriel Soto aseguró que será en este 2022 cuando su boda con Irina Baeva se lleve a cabo, pues no terminara este año sin que se conviertan en marido y mujer. En caso de que la familia de la actriz rusa no pueda viajar a México, el galán de telenovelas aseguró que él se va a Rusia, pero de que se casa antes de que termine el año se casa.

“De este año no pasa, porque también esperamos, vino la pandemia, y luego ahora esto, y son cosas que están fuera de nuestras manos, pero bueno, si queremos esperar un poco, a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos ya viajar con tranquilidad en ese sentido, pero no pasa de este año, vamos a ver cómo le hacemos, si no yo me voy a Rusia, o sea, vemos de qué manera lo hacemos, pero ya lo queremos hacer y no pasa de este año”, indicó.

En cuanto a los planes de convertirse próximamente en padre, el famoso indicó que no descarta está opción, sueño que Irina Baeva desea cumplir junto a él. “Obviamente Irina es un sueño que ella tiene, y yo feliz de formar una familia en ese sentido, así que es el proceso, si ya te casas, ¿qué es lo que viene?, un hijo, una familia, así que en eso estamos, estamos echándole ganas”, expresó.

Cabe mencionar que Gabriel Soto regresó a la televisión con el programa Tal para cual, donde dará vida al esposo de Nacaranda ( Consuelo Duval) en uno de los capítulos.

