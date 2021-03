Irina Baeva agradece perdón de internautas pero revela que no quería quedar bien con nadie

Luego de ser blanco de críticas tras su romance con Gabriel Soto, Irina Baeva reveló que tras su entrevista con Yori Rosado en donde compartió su versión de cómo inició su relación con el galán de Televisa, recibió un sinfín de disculpas por parte de los internautas que la juzgaron demasiado.

Tras otorgarle la entrevista al locutor mexicano, Irina Baeva señaló que poder abrir su corazón fue un respiro al alma, sin embargo, no lo hizo con laa intención de convencer a nadie con su versión de la historia, pues ella lo único que quería es compartir un poco más de lo que ella es.

“Había personas, muchas personas que me escribían para ofrecerme disculpas y para decirme que lamentaban mucho haberme juzgado y que se querían disculpar, hasta me decían ‘no puedo creer que te haya puesto esto, de verdad te ofrezco una disculpa’”, dijo la actriz rusa durante una entrevista exclusiva con el programa Hoy.

Y aunque las declaraciones de Irina Baeva la ayudaron a cambiar de opinión a diversas personas que la juzgaban, la actriz rusa indicó que para ella fue como súper terapéutico, sin embargo, si para los internautas es un antes y un después, que bueno.

“Fue algo muy bonito, y más que nada, no fue para convencer a nadie de nada, ni dar mi versión de la historia ni mucho menos, yo quise compartir más de quién soy, porque muchas de las personas me decían ‘¡wow!... por qué nunca lo habías contado, por qué no conocíamos esto de ti’. Ya si para la gente va a ser un antes y un después ¡qué bueno!, pero creo que más que nada era para mí, salí (de la entrevista) y dije ‘¡uff!, fue súper terapéutico’”, explicó la protagonista de Vino el amor.

La prometida de Gabriel Soto aprovechó las cámaras de Hoy para decir que antes de está entrevista había preferido no hablar absolutamente nada de su romance con el actor mexicano, pues cada cosa que ella decía se malinterpretaba o la información se tergiversaba por lo que deciió mejor callar.

“De pronto llegaba un momento en el que ya uno no quiere decir nada y prefieres ya literalmente callar la boca, porque cada cosa que dices se puede malinterpretar, o se puede tergiversar, o ‘es que por qué dijo eso’ y se malinterpreta todo y te perjudica más de lo que te beneficia”, finalizó la actriz de Televisa.

Como era de esperarse, las declaraciones de Irina Baeva dividieron opiniones en las redes sociales, mientras unos la apoyaban otros señalaron que no creían en sus palabras.

“Que le van a pedir disculpas, como seguramente va a estar en una novela, necesita verse la víctima y la buena, para que la miren, pero a mí me cae gorda”, “ Sin vergüenza !!!! Le piden disculpas a la inocente ? se le olvida todo lo que ella hacía en sus redes sociales para que La ESPOSA de su amante se diera cuenta y aun así le piden disculpas”, “ Jajaaaaa che televisa como less encanta limpiar la imagen de sus zorrinas ! Juras que se disculpan aja ! Si más habla, cae peor ! Nunk se le quitara esa imagen de" si te dolió lo que viste, espera à lo que viene " , “ Irina.... a nadie se le olvida lo que hiciste con geraldin y su familia. Así que ahora no vengas a darte aires de pureza que no te queda”, son algunos de los comentarios que Irina Baeva ha recibido en las redes sociales.