Irina Baeva Ignora a Fátima Molina de “Te acuerdas de mí”

Aunque Irina Baeva jura y perjura que está en contra del ciberbullying, no ha pasado desapercibido el hecho de que no le ha mostrado ningún apoyo a la actriz Fátima Molina, quien, recientemente, ha sido duramente criticada por su aspecto físico, al grado de señalarla como culpable de la caída en el rating de la telenovela “Te acuerdas de mí”, de Televisa, que protagoniza al lado de Gabriel Soto.

Y es que la actriz rusa siempre ha asegurado que no es celosa y confía en su pareja, sin embargo, no ha emitido algún comentario dirigido hacia Fátima Molina, pese a que es compañera de trabajo de Gabriel Soto, o quizá sea porque efectivamente siente pasos en la azotea y es por ello que no quiere dar alguna muestra de respaldo hacia su colega de profesión.

Irina Baeva ha estado muy callada en este tema, pese a que ella misma ha pregonado a los cuatro vientos estar en contra del acoso digital, del que ha sido víctima en carne propia, pero al parecer le ha pasado por alto la situación que vive la protagonista de “Te acuerdas de mí”, aun cuando ha sido un tema muy tocado en los medios de comunicación.

¿Es que acaso la rubia está celosa? Esa es una respuesta que sólo ella puede responder, pero su actitud habla por sí sola pues el silencio que ha guardado ha causado cierta irritación en los fans y los rumores sobre que no soporta que Fátima Molina esté cerca de Gabriel Soto han corrido como pólvora.

Fátima Molina, como ha podido, se ha defendido de las críticas e incluso sugirió que podría ser víctima de discriminación: “Porque soy morena”, señaló. Sin embargo, muchas personas le han expresado palabras de apoyo a raíz de esta situación, salvo la novia de Gabriel Soto.

Pudiera pensarse que porque Irina Baeva ya pasó por una vivencia similar en la que fue duramente criticada en redes sociales tras hacer pública su relación con el galán de “Te acuerdas de mí”, luego de darse a conocer la separación de éste último con Geraldine Bazán, sería la primera en mostrar un poco de empatía hacia su colega, pero, hasta el momento, no ha sido así.

Caso contrario a Gabriel Soto, quien salió en defensa de su compañera cuando fue entrevistado por la prensa en este sentido. El actor mostró públicamente su apoyo hacia Fátima Molina al mencionar que era una gran compañera y actriz, y que no merecía estar pasando por una situación tan desagradable.

Pero de Irina Baeva ni sus luces. Pese a que la actriz suele ser muy activa en redes sociales, no ha hecho una sola publicación en apoyo a Fátima Molina, y sus últimos posteos en Instagram han sido fotografías de ella misma.

Incluso, la protagonista de "Vino el amor", ha restringido los comentarios en sus publicaciones, una costumbre que tiene después de haber sufrido comentarios hirientes de personas que la acusaban de ser la causante de que el matrimonio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán haya fracasado.