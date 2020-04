Invitan a Niurka Marcos a darle "con todo" a Karla Panini

Niurka Marcos está de nueva cuenta envuelta en una polémica, sin embargo, este escándalo no fue como en los que sus fans están acostumbrados a verla, sino que fue totalmente diferente. Muchos de los que no sentían cariño por la famosa cubana lograron tenerlo después de que circulara un supuesto mensaje que Niurka había hecho en su Twitter involucrando a Karla Panini.

Últimamente el nombre de Karla Panini se volvió tendencia en las redes sociales luego de que La Comare Güera explotara contra una usuaria que compartió en una publicación de la comediante un polémico mensaje en donde le recordaba la traición a Karla Luna.

"Quédate en casa!! Así como te quedaste con el esposo de tu amiga!!", fue el mensaje que desató la furia de la comediate, quien no se quedó callada y se enfrentó con todos aquellos que aún no la perdonan por sostener una relación con Américo Garza, exesposo de la fallecida comediante, Karla Luna.

Tras está polémica, muchos mexicanos aprovecharon para sugerir a la cubana que le propiciara una "golpiza" a Karla Panini, sin embargo, esto no paró ahí y recientemente comenzó a circular una imagen con un supuesto tuit de la cubana en el que decía "Me pu... a Karla Panini", por lo que Niurka negó haber arremetido contra La Comare Güera.

La cubana utilizó su cuenta de Twitter para desmentir tal mensaje y furiosa respondió a quienes se atrevieron a difundir dicha imagen.

“Esto es una gran mentira, una gran difamación, yo no he dicho absolutamente nada! y no hagan eso porque me caga la puta madre que pongan palabras en mi boca y pensamientos en mi mente....... yo no he sido, no soy y no seré jamás manipulable por nadie, ni lo que dice, piensa, ni hace....... por mí, lo que yo tenga que hacer, pensar o decir........ yo hago lo que me sale de los cojones no lo que me dicen que haga!....... ENTENDISTEEEEEEEE....... (sic)”, escribió la actriz.

A pesar de que la vedette negó rotundamente haber escrito el mensaje, sus fanáticos le indicaron que se habían puesto muy contentos con el mensaje, pues ya se habían ilusionado.