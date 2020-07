Invitado de HOY llama chismosa a Andrea Escalona; Galilea lo confirma

El joven actor de Te doy la vida, Leonardo Herrera, sorprendió con una confesión de Andrea Escalona, durante una emisión del programa Hoy. Y es que el pequeño actor reveló que la hija de la productora , Magda Rodríguez, era una chismosa, situación que generó muchas risas en la producción.

“Yo vine aquí de invitado y Escalona ya hasta se mete con las pláticas de Lambda y yo”, dijo Leo sobre la actitud de Andrea Escalona, por lo que Galilea Montijo cincidió con el menor y solo le quedó decir “Escalona, los borrachos y los niños siempre dicen la verdad”, dijo la carísmatica compañera de Paul Stanley y Andrea Legarreta.

Lee también: Galilea Montijo ADVIERTE a Paul no coquetear con Livia Brito

Andrea Escalona no dudó defenderse "Y era porque estabas hablando de mi, estabas platicando de cualquiera o estabas hablando de mi , dices Escalona pues uno para su oreja", dijo. Sin embargo, no es la primera vez que Escalona recibe este tipo de comentarios, ya que muchos la consideran impertinente.

¡Vaya! Hasta que alguien le dijo sus verdades. pic.twitter.com/lC4pUEBvKG — Maria (@mariamariasabe) July 28, 2020

Como era de esperarse, el comentario de Leo generó opiniones divididas en las redes sociales "¡Vaya! Hasta que alguien le dijo sus verdades", " Bravo!!!!! Y que bueno que Leo puso en su lugar a la insoportable de Andrea Escalona, por metiche y siempre querer sobre salir en todo", fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Pese a que Andrea Escalona es hija de la productora de Hoy, desde su ingreso al matutino muchos han sugerido que la saquen ya que aseguran que no tiene "gracia". " Saquen del programa a Andrea Escalona no canta, no conduce, no actúa, cae mal de solo verla saquenla" " La disque conductora Andrea Escalona es cada vez más ridícula al estar en el programa siempre tratando de enseñar de más y hacer cosas de una niña que a su edad la verdad no le queda ,será por ser hija de la productora ????".

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.