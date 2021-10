Invita Lyn May a inyectarse botox para verse bonitas como ella

La polémica actriz de cine mexicana de ascendencia china, Lyn May, volvió a causar un revuelo en las redes sociales luego de invitar a sus miles de seguidoras a inyectarse botox para verse bonitas como ella.

Este pasado 3 de octubre la vedette utilizó su cuenta de Instagram para invitar a sus admiradores, especialmente a mujeres ponerse bellas, sin embargo, la invitación de Lyn May no fue bien tomada por muchos usuarios, quienes aprovecharon el momento para atacarla por lucir vientre plano en medio de su embarazo.

“Hola amigas, las invito (...) a que se pongan botox. Con Lyn May cantando y bailando para todos ustedes. Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones, las quiere su amiga Lyn May”, dijo la artista de 68 años en un breve video a través de Instagram.

Cabe mencionar que el mensaje de Lyn May fue parte de una campaña de publicidad para una clínica, sin embargo, su invitación no fue tan bien recibida por sus casi 300 mil seguidores, quienes rápidamente le recordaron lo que vivió hace años a raíz de que le inyectaron otra sustancia en su rostro.

“Cuál botox, van a salir con cara de chicharrón”, “Mejor me quedo como estoy gracias”, "Pobre Doctor antes de aumentar la clientela, se le va a espantar", "Si me van a dejar como ella, no gracias", "Que me asegura que no me dejarán como a usted, señora?", "No thanks la belleza natural es mejor", "Si queda así nooo", "No mi amor para quedar igual ha ti mejor me quedo con mis arrugas", "Para quedar como ella no gracia", son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales tras la invitación de Lyn May.

Cabe mencionar que muchos de los usuarios consideraron que la vedette china no era la persona más indicada para promocionar esté tipo de medicamento biológico a raíz de lo que le sucedió hace años cuando vivió la peor pesadilla de su vida, luego de una mala practica que terminó por arruinarle su rostro.

Fue durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que la famosa abrió su corazón y confesó cómo fue influenciada por una mala mujer que le prometió que su cara se vería mejor. “Según ella me iba a ver muy guapa si me ponía un poquito aquí, un poquito allá, y como una es ignorante...”, expresó Lyn May.

Sin embargo, luego de hacerse el arreglito estético su rostro comenzó a tener más volumen gracias a que le inyectaron aceite de guisar y de bebé. “Me inyectaron aceite de comer, aceite de guisar, ¡de bebé! Te dicen que es colágeno, ¡pero no es colágeno!”, detalló en una de las entrevistas a Ventaneando.

Ante lo ocurrido los usuarios de las redes sociales aseguraron que prefieren verse feas y no ponerse botox para verse bonitas como ella.

