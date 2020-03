Inspira saxofonista a Ximena Sariñana

Tras la jornada de paro femenil, romper el silencio con las notas del saxofón de María Elena Ríos, la joven oaxaqueña que fue atacada con ácido por presunta orden de su ex pareja, le pareció a Ximena Sariñana una forma inspiradora de empatizar con la lucha.

Invitadas al noticiario matutino Al Aire con Paola Rojas, rápidamente se organizaron para interpretar "La Llorona", en un momento que la cantante consideró especial porque demuestra que la música une.

"No se me ocurre una mejor manera de haber regresado a las labores. ¡Me inspiró muchísimo! Platiqué con ella, me contó que hace un par de semanas, sin pensarlo mucho, se puso la boquilla (del saxofón) y se dio cuenta de que no se caía.

"Eso significaba que su cara estaba suficientemente desinflamada para tocar el saxofón y le dio mucha esperanza. Creo que la música mueve montañas y espero que ese momento sirva para avanzar en la lucha de María Elena", compartió Sariñana, en entrevista.

Antes de actuar, la saxofonista le contó a la intérprete de "¿Qué Tiene?" sobre su rehabilitación y lo que significó para ella volver a sostener su instrumento.

Ambas repasaron algunas canciones que conocían y, cuando mencionaron "La Llorona", no tuvieron dudas, pues el tema significaba algo para María Elena.

"Ella me dijo: 'Hagamos esa porque yo lloraba mucho'. Eso me tocó mucho el corazón porque me hizo darme cuenta del sufrimiento que ha tenido los últimos meses", contó la Embajadora de la Buena Voluntad para ONU Mujeres México.

Tras el programa, cuya escena se volvió viral, María Elena se mostró emocionada, se tomó una foto con otro músico, Siddhartha, y más tarde le mandó agradecimientos a Sariñana.

"Me escribió que fue un momento súper importante para ella y que había sido una experiencia muy bonita porque la llenó de mucha esperanza y luz. Yo le agradezco a ella por su música, por su valentía y cómo nos inspira a todos", comentó la intérprete de "Vidas Paralelas".

Para Sariñana, tener esos espacios para retomar historias como la de María Elena y no dejarlas en el olvido es vital y habla de la preocupación que hay por la violencia machista.

"Esto habla de que el público se está sensibilizando y están siendo empáticos con la causa para entender la urgencia de resolver el tema de inseguridad para las mujeres y discriminación que vivimos todos los días", concluyó la hija del cineasta Fernando Sariñana.

