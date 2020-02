Ingrid Martz y su bebé sufren accidente automovilístico

Ingrid Martz es una actriz mexicana, que ha partcipado en diferentes telenovelas, sin embargo, estos últimos meses se ha alejado un poco de las pantallas ya que está al cuidado de su primera hija Martina. Hace unas horas la actriz compartió en su Instagram que sufrió un accidente automovilístico cuando lleva a su bebé de ocho meses con ella.

En su cuenta de Instagram la actriz compartió una historia donde plática sobre el momento en el que un chofer chocó su vehículo por la parte trasera. El hecho ocurrió mientras manejaba en el Periférico de la Ciudad de México.

La actriz comentó que esto sucedió debido a la distracción de la otra persona, ya que está no frenó chocando su auto en el viajaban ella y Martina. “El hombre venía atrás de mí, venía distraído, y no frenaba , no frenaba y no frenaba, hasta que me pegó y aquí estamos” , comentó la guapa actriz

Ingrid aprovechó para señalar que muchas personas vienen en el teléfono, y es una irresponsabilidad enorme al momento de tomar el volante para manejar, debido que hacer estas maniobras ponen en peligro la vida de muchas personas que van manejando con precaución.

“ Cuando esperaba a los de la aseguradora, me percateé que la mayoría de las personas vienen mensajeando , viendo videos , con ambas manos ,así como existe el “si toma no maneje” también debería de existir el “si maneja no use el celular” expresó en su cuenta de Instagram

Afortunadamente este accidente no pasó a mayores, y tanto ella como su bebé están en perfectas condiciones.