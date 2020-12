Ingrid Coronado y el por qué le dice adiós a Venga la Alegría

Ingrid Coronado, fué una de las conductoras más queridas del programa matutino transmitido por TV Azteca, Venga la Alegría, sin duda, su carisma tan peculiar y su inigualable sonrisa le daban ese toque al programa para que miles de mexicanos se sentaran al frente de su pantalla a verlo de principio a fin.

La conductora Ingrid Coronado, de 46 años, cuenta detalladamente lo que la orilló a tomar esa decisión y los verdaderos motivos por los cuales ya no se sentía cómoda siendo parte de las instalaciones de la Venga la Alegría.

Fué a través de su canal de Youtube en el que Ingrid Coronado explicó el por que de su salida de Venga la Alegría donde dio a conocer el motivo de su salida, acompañado de una grabación que lleva por nombre: “No regresar a la TV puede ser lo mejor que me ha pasado”.

La ex esposa de Fernando del Solar comezó diciendo que en primer lugar lo hacía para enfocarse más en su salud y en sus cosas personales, ya que desde muy pequeña empezó a trabajar, cantando en comerciales y desde su juventud vendía cosas, para después meterse de lleno al mundo del espectáculo al formar parte del Grupo Garibaldi.

“Estoy muy agradecida con TV Azteca ya que ellos me abrieron las puertas para ser conductora y demostré que puedo hacer dicho trabajo, pero es muy demandante y no me daba tiempo de atender a mi familia”, expuso la guapa conductora.