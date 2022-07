Ingrid Coronado habla de cuando Fernando del Solar tenía cáncer: “Era cómo si la enferma fuera yo”

Tras el lamentable deceso del presentador de televisión y conferencista, Fernando del Solar, Ingrid Coronado, fue blanco de críticas tras revivirse su polémico divorcio en medio del cáncer que el famoso padecía, por lo que ahora la también escritora habló por primera vez de la complicada y dolorosa expereciencia junto al también actor. “Era cómo si la enferma fuera yo”.

Debido a las fuertes críticas que Ingrid Coronado, varios compañeros del medio del espectáculo salieron en su defensa e incluso la propia, Anna Ferro -viuda de Fernando del Solar, pidió respeto para la famosa. Ante este escenario y a días del deceso del ex conductor de Venga la Alegría, Coronado contó durante una entrevista con Isabel Lascurain la difícil situación que vivió al lado de su ex pareja, pues aseguró que "era cómo si la enferma fuera yo".

“La ayuda siempre llega para el que está enfermo, el entendimiento y la comprensión llega para el que está enfermo, pero sí es bien importante voltear a ver al que está al lado”, comentó en un primer momento la conductora de televisión.

Lee también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

Asimismo, Ingrid Coronado, confesó que este proceso no es nada fácil para nadie, ni para el enfermo ni para la persona que esta al lado, como en su caso, que ella tenía que hacerse cargo de sus deberes cotidianos, el trabajo y del enfermo. “Yo sé lo que es cargar, no solamente, con la estructura diaria, la casa, el trabajo, los hijos, sino lo que es también, cargar con la preocupación de no saber qué va a pasar con la otra persona”, indicó.

La conductora de televisión compartió que tras el difícil proceso, no comprendía porque a su familia le había tocado atravesar por esto, sin embargo, ahora lo ve de manera distinta todo lo que vivió cuando Fernando del Solar tenía cáncer.

“Ahora que lo veo a distancia, yo lo viví como si la enferma fuera yo. Todo el tiempo estuve queriendo ver qué es lo que la vida me quería decir. Venimos a conocernos y nos conocemos a través de las experiencias que la vida nos ofrece, a veces son experiencias de las que uno quisiera huir”, señaló a Lascurain.

Lee también: Con coqueto vestido, Galilea Montijo se corona como la más bella de Hoy

Por otro lado, Coronado compartió que después de este proceso tan complicado tomó terapia y algunos cursos que la ayudaron a sentirse más plena.

“Hoy puedo entender que lo que viví fueron consecuencia de mis decisiones, finalmente la vida me estaba enseñando algo, me estaba mostrando que yo podía hacer otras cosas, que le estaba dando mucha importancia a lo que la gente opinaba de mí. A través de esa experiencia tan dolorosa, aprendí a ponerme un impermeable hacía las opiniones ajenas y eso me acerca cada vez más a mí”, indicó.

Síguenos en