Ingrid Coronado desmiente a Anna Ferro sobre supuesta demanda en contra de Fernando del Solar

Era de esperarse, que al verse señalada por Anna Ferro sobre una supuesta demanda en contra su difunto exesposo, Ingrid Coronado no se quedaría de brazos cruzados, e inmediatamente respondió con una fuerte aclaración al respecto, y por lo contrario, aseguró que el difunto Fernando del Solar interpuso una demanda en contra de la bella animadora de Tv Azteca en el año 2016.

Y es que, Anna Ferro se fue a lo grande en contra de la misma Ingrid Coronado, pues su comentario no fue precisamente entre amigas, si no que lo hizo público por medio de una revista que circula a nivel nacional.

De modo que tan pronto como le fue posible a la exesposa de Fernando del Solar aclarar dicho mal entendido también lo hizo a través de los medios de comunicación, haciendoles llegar una carta.

La conductora de programas de televisión, como venga la alegría, acentuó, que de hecho la demanda realizada por Del Solar en 2016, sigue teniendo impacto en la actualidad, ya que aún esta pendiente de resolución, por eso la jueza ordenó que se hiciera un estudio socioeconómico a las partes involucradas.

Anna Ferro resaltó la inconformidad que tenía Fernando Del Solar hacia los gastos de estudio de sus hijos, pues se le hacían tan exagerados que pordría afirmar que eran de universidad, comentario que a la brevedad Ingrid Coronado respondió muy acertadamente, haciendo énfasis en que el monto que se impuso, no fue por ella.

Y tiene toda la razón, ya que dichas cantidades a favor de sus hijos fueron impuestas por parte de la autoridad judicial correspondiente y con base en las percepciones y posibilidades económicas del difunto conductor, además del bienestar de los menores.

Y si de pelear se trata, Ingrid afirma que por mas de un año, la pensión de sus hijos no le ha llegado completa, aun así se ha mantenido pacífica, pues de no hacerlo, existen motivos suficientes para alzar la voz, dado a que, el no cumplir con las obligaciónes de alimentos despues de la muerte, puede considerarse como delito en el peor de los casos.

Respondiendo también a las quejas de Anna Ferro respecto a las propiedades de Fernando, pues menciona que Ingrid Coronado utiliza las rentas de las mismas para mantener a sus hijos, ella le responde que dichas propiedades fueron pagadas por ambos y acordaron que las ganancias, de hecho, se utilizarían para los fines que convengan a los menores, por lo menos hasta cumplir su mayoría de edad, punto que también fue tocado en aquella audiencia.

