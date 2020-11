Ingrid Coronado, cometió un grave error y le sale caro

Lo que sucedió, el día miércoles de la semana pasada, la conductora Ingrid Coronado, y Tamara Vargas, estaban grabando su programa de radio, en las instalaciones de MVS Radio, el que llevaba por nombre “Conectadas”, cuando de pronto llegaron unos abogados a parar todo.

El motivo por el cual unos abogados la visitaron era por el grave error que la conductora había cometido, se debía al nombre que tenía el programa, y es que ya estaba registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI), en el estudio se encontraban Ingrid Coronado y Tamara Vargas.

Los Abogados les hicieron un llamado, pues deberían de cambiar el nombre del programa, las conductoras se sorprendieron, ya no tenían idea del lio en el que se habían metido, a lo el periodista de espectáculos Alex Kaffie, dijo que no era culpa de ellas, si no de MVS Radio, ellos tuvieron que haber investigado si “Conectadas” estaba ya en el registro.

En lo que se resolvía la controversia generada por el nombre del programa, decidieron llamarlo "Ingrid y Tamara", a pesar de este mal rato de confusiones, las conductoras se sienten contentas y muy entusiasmadas por el proyecto que se acaba de lanzar donde ambas participan.

Para Ingrid Coronado, era una nueva faceta, ya que ella siempre ha sido conductora de programas en la televisión, pero Tamara Vargas, tiene un gran trayectoria en la radio, siendo una locutora reconocida, la cual trabajo para el programa de los ’40 Principales’ en sus inicios, misma que ha participado en la panta chica.

Tamara, tuvo participación en el programa de comedia ‘Que madre tan padre’ en el año 2006, fue galardonada como ‘Mejor Locutora comercial y Mejor Locutora Pop México’, premios se llevo por su gran desempeño atrás del micrófono.

A lo que se espera que todo ese lio en el que se metieron, las conductoras, quede resulto lo más pronto posible, por el momento el programa de radio lleva el nombre de ambas ‘Ingrid y Tamara’.

