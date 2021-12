Influencer Stephanie Matto se hace millonaria por vender flatulencias online

La famosa influencer de nombre Stephanie Matto sabe sacarle provecho a cualquier situación, incluyendo sus famosas flatulencias, que empezó a vender por Internet, a petición de sus seguidores en redes sociales en en Instagram, suman más de 279 mil.

La influencer se ha convertido en una persona viral, ya que se dio a conocer que está vendiendo sus flatulencias a través de redes sociales y gracias a eso ha logrado ganar 45 mil euros (1 millón 125 mil pesos aproximadamente) a la semana.

La fama de la joven comenzó en el reality show "90 Day Fiancé" donde quería casarse con su prometida Erika Owens, pero la relación no funcionó.

A raíz de eso, decidió hacer un perfil sexy en redes y comenzó a satisfacer los deseos de sus fans, aunque algunos empezaron a pedir cosas extrañas, como sujetadores de pelo, ropa interior usada y gases estomacales.

A través de una entrevista con el portal BuzzFeed, la rubia compartió cómo es su vida ahora como "La Chica Pedorra". Y para poder fabricar dichas flatulencias, Stephanie Matto no consume cualquier tipo de alimentos, sino lo que indicados que contienen alto contenido en proteína.

Su dieta consiste en muffins proteínicos, huevos duros, batidos de proteína y yogur, ya que de esa forma pues hace flatulencias personalizadas.

Y para que todo sea detallado y único, cada tarro llega con una nota, pétalos de flores y el gas, por supuesto, aunque esto no es nada barato, pues cada uno cuesta 872 euros (21 mil pesos).

Y así lo dijo a través de una publicación en su cuenta de Instagram: "Soy el tipo de persona que ha aprendido a lo largo de los años a no tener vergüenza, a ser siempre abierta y aceptar las rarezas de las personas, así que pensé: '¿Sabes qué? Me han pedido tantas veces que venda mis pedos, ¿por qué no dejar que esto sea algo que ofrezco?' Stephanie Matto, Influencer".

Con información de Elizabeth García / Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO / Fotografía Instagram Stephanie Matto

