¡Infidelidad! Un tema que Maribel Guardia habla con sus hijos

La actriz Maribel Guardia reveló que la mejor manera de hablar con sus hijos sobre el tema de la infidelidad es por medio de la experiencia propia, ya que ella la ha sufrido en relaciones amorosas que ha vivido en el pasado.

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, Maribel Guardia comentó que cuando se es joven existen muchas tentaciones, por lo que se deben de manejar las hormonas ya que son traicioneras.

“Si vas por la calle hay muchas tentaciones, para los hombres y para las mujeres, ¿Cómo guardar la fidelidad? ¿Cómo pensar en las consecuencias que puedes dar un mal paso con la familia?”, expresó al ex ‘Aventurera’.

Lee también: Los vestidos rojos de Maribel Guardia con los que inspiró este 2020

Mencionó que a sus hijos les faltó ‘vivir más’, y puso el ejemplo de su hijo Julián quien conoció a su pareja a los 18 años de edad, por lo que comentó que le hizo falta divertirse un poco más.

En relación con el matrimonio que la actriz lleva con Marcó Chacón desde hace 10 años, señaló que éste es su cómplice, además de que es un hombre muy inteligente que la apoya todo el tiempo.

“Yo he crecido mucho en mi carrera por él; porque por ejemplo cuando yo lo conocí tenía mi show con mariachi, canté años con mariachi y amo el mariachi, pero él me dijo que, si necesitaba un show más internacional, y me consiguió un grupo de músicos extraordinarios, y entonces diversifiqué mi show, explicó la actriz.

La actriz también reveló sobre su nuevo proyecto en redes sociales, específicamente un programa de YouTube, aunque en otras redes como Facebook, manifestó que tiene 10 millones de seguidores, pero los tiene muy abandonados.

“Es el medio donde más seguidores tengo, como 10 millones, en Facebook, y me habló un productor muy querido y me dijo, porque no te comunicas con toda esa gente que te quiere, y hacemos un programa muy lindo, Alexis Núñez, y mi marido también, que los dos son productores de tele, y dije no pues sí, que lindo es contactarme con esa gente que es muy importante para ti y que te ha dado tanto apoyo, que no la vez y no la conoces”, ahondó Maribel Guardia.

La también cantante, señaló que con el programa tendrá la posibilidad de interactuar con el público, conversar con ellos y decirles cómo se siente y cuáles serán sus proyectos fututos en su carrera artística.

Maribel Guardia, de 61 años de edad, es una de las figuras más seguidas en redes sociales y una de las famosas más influyentes, ya siempre se mantiene actualizando su perfil de Instagram, en donde posa para sus seguidores, ya sea con un elegante vestido, en pijama, algo casual, e incluso su estilo de vida fitness, uno de los secretos de su eterna juventud.