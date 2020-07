Inés Gómez Mont y el escándalo que vivió con Galilea Montijo

Hoy en día, Galilea Montijo e Inés Gómez Mont presumen su gran amistad e incluso se consideran hermanas, sin embargo, no siempre fue así, ya que, la segunda no siempre pensó eso de la primera. Fue en septiembre del 2011 cuando Inés sorprendió a sus compañeros y la audiencia de Ventaneando al llamar a la conductora de Hoy "reina del teibol", esto tras defender a Pedro Sola tras unas declaraciones que había hecho Montijo sobre él.

"Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse, todos le dan anillo y la mandan a volar, no se han fijado, todos, quisiera también andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa, luego, también es una mujer que le falta mucha educación, no no no, pero aparte si se atreve a decir Doña Pedro y que te pongas a tejer chambritas, yo también quiero recordar que eres "Doña Teibol" , hay que recordártelo no", dijo Mont hace unos años.

Evidentemente el problema se solucionó entre las conductoras luego de que Inés llamara a Galilea Montijo para disculparse de lo que había dicho durante el programa y fue ahí donde las famosas comenzaron una gran amistad. Pues, después salieron a tomarse unos tragos para limar asperezas.

Pese a que ya han pasado varios años del incidente entre las conductoras, la polémica se revivió tras el cumpleaños de Inés, pues la presentadora agradeció a todas aquellas personas que le alegraron el día y entre ellas Galiela Montijo. Mont hizo un respot de las felicitaciones de Galilea. “Feliz cumpleaños a mi comadre, amiga y hermana que la vida me regalo Inés Gómez Mont fregona y guerrera. ¡Te adoro y extraño, ya festejaremos tantas bendiciones! Te adoro”, escribió Montijo junto a una fotografía en blanco y negro de Mont.

Pero como dicen "lo que bien se aprende nunca se olvida", pues los usuarios no olvidan y le recordaron a Inés su comentario. “Quien lo dijera ahora son las mejores amigas, intimas. No insultemos tanto a nuestras zorras enemigas podríamos acabar del brazo y del beso con ellas” “Jajaja quien lo diría... La Doña "table" Ahora es madrina de una de sus hijas”, “ Jajaja.. Quien iba a pensar, son comadres! Hipocritas, ahora ya son intimas amigas”, “ Y ahora muy comadres la doña table y la doña nefasta”, son algunos de los comentarios.

Galilea Montijo e Inés han dejado atrás ese penoso momento y son las mejores amigas.

