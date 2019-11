Inés Gómez Mont presume su mejor medicina tras operación de cerebro

Luego de dos meses de ausencia de Inés Gómez Mont en las redes sociales, por fin reapareció luego de ser sometida a una operación de cerebro para retirarlo benigno. A través de Instagram la conductora indicó que su mejor medicina para su recuperación son sus hijos, quienes le han dado las mejores atenciones. Inés compartió un mensaje y una foto donde esta rodeada de sus hijos en agradecimiento a las personas que estuvieron al pendiente en su recuperación.

“Con esta dosis de amor..... ¿quién no se recupera pronto? .Ahí vamos poco a poquito pero con la mejor actitud y todas las ganas para estar pronto de pie y de vuelta. Bendiciones y gracias por estar al pendiente de mi. Dios los bendiga”, escribió la conductora junto con la imagen donde se ve ella en la cama junto a sus hijos.

Lee también: Confirman el primer caso de transmisión del dengue por vía sexual

La última fotografía que había compartido Inés antes de desaparecer de las redes sociales fue precisamente una similar a la que publicó hace un par de horas. Donde aparecen todos sus hijos.Tras la operación Inés Gómez Mont indicó que poco a poco se estaba recuperando, pero que el amor y atenciones de sus siete hijos es fundamental para el proceso de recuperación.

Aunque Inés aún aparece con oxígeno en ambas imágenes, su doctor de cabecera ya la dio de alta solo espera recuperarse por completo de la operación.Inés expresó que desea estar de vuelta para dar lata. Ambas imágenes lograron alcanzar más de los 60 mil Likes y un sinfín de comentarios, en donde los seguidores de la coductora le desean pronta recuperación.

Además, personalidadades como Galilea Montijo, quien es una de sus mejores amigas y comadre de Inés, Omar Chaparro, Magda Rodríguez, entre otros le desearon a la conductora pronta recuperación.

Recordemos que no es la primera vez que Inés es operada de un tumor, pues recordemos que hace cuatro años le diagnósticaron dos tumores; uno de ellos fue extirpado en el 2017.

“Hace cuatro años fui diagnosticada con dos tumores cerebrales benignos; uno fue extirpado en 2017, mientras que el segundo, el pasado 19 de septiembre. Dado el diagnóstico, no se trataba de una cirugía urgente, pues sabía que podía continuar con mi rutina sin que esta condición me afectara. No obstante, el segundo tumor fue incrementando su tamaño por lo cual, el doctor decidió que era hora de someterme a la operación”, compartió la conductora.