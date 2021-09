Inés Gómez Mont compró mansión que perteneció a Cher de 340 millones de pesos

Luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) había iniciado el trámite para solicitar a la Interpol la emisión de ficha roja en contra de la presentadora de televisión mexicana, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ahora salió a la luz que la conductora y su pareja compraron una mansión en una zona exclusiva de Miami la cual perteneció a Cher.

De acuerdo con una investigación de Pájaro Político, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, compraron la propiedad en el año 2017, la cual se encuentra ubicada en una exclusiva zona de Miami Beach, Florida, sin embargo, la adquisición de la mansión no habría ocurrido bajo sus nombres, sino que fue realizada por la LaGorce 64 LLC.

El administrador de dicha empresa es Jonathan Choghi, quien también está vinculado con VAP Jade Corp, compañía fundada por Álvarez Puga. Ambas ya han sido disueltas.

LaGorce compró la mansión en diciembre de 2017 por 15.5 millones de dólares y la puso a la venta tres años después por 17 millones, un precio equivalente a unos 340 millones de pesos mexicanos.

Cabe señalar que la casa fue construida en 1953. Tiene tres pisos y cuenta con alberca, estacionamiento y casa para invitados, entre otros espacios, de acuerdo a un análisis del programa de espectáculos estadounidense, Chisme No Like, las imágenes compartidas por la ex conductora de Tv Azteca en su cuenta de Instagram, son muy similares a las de la mansión que fue de Cher, razón por la que aseguraron que se trata de la misma propiedad. Cher fue propietaria del lugar de 1993 a 1996.

Por su parte Inés Gómez reaccionó a través de su cuenta de Instagram a dicha investigación, asegurando que no fueron notificados sobre la orden de aprehensión en su contra, sin embargo, reveló que se estaban preparando para ejercer todos sus derechos.

"Sepan que nos estamos preparando para enfrentar este proceso y ejerceremos todos nuestros derechos. Los mantendré informados sobre esta triste y penosa situación", escribió la presentadora de televisión en el comunicado. Por otro lado agradeció las muestras de cariño que ha recibido. "A los que han hecho llegar sus muestras de apoyo, se los agradezco de todo corazón. Gracias por su cariño y Dios los bendiga", expresó Inés Gómez Mont.

Cabe señalar que Inés Gómez Mont y su esposo están acusados por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, derivados de supuestos desvíos de casi 3 mil millones de pesos.

