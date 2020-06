Indigna imagen de Galilea Montijo como San Judas Tadeo

Galilea Montijo se ha vuelto tendencia en las redes sociales al aparecer su rostro en el cuerpo de San Judas Tadeo, hecho que causó indignación entre los internautas debido a que el santo es considerado como uno de los más venerados en México.

Y pese a que la conductora también es una de las conductoras más queridas que actualmente labora para el programa de la revista 'Hoy', los usuarios de las redes no vieron nada bien la imagen, por lo que empezaron a expresar sus inconformidades, publicando solo comentarios negativos.

Lee también: Balvin: en ojo de huracán por hablar de Shakira

En la imagen se puede apreciar un texto que hace referencia a la popular conductora ya que se le atribuye la gran bondad que tuvo para ayudar a su amigo Héctor Sandarti para que regresara a Televisa; sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar por parte de las personas que practican la religión.

Sin embargo, el montaje de la fotografía no lo hizo la conductora sino el villano periodista de espectáculos Alex Kaffie, el cual quiso señalarla como una santa patrona haciendo énfasis en que ayuda a las personas que están desempleadas aludiendo sarcásticamente que ella es "muy milagrosa".

El presentador jamás imaginó que las personas empezaran a señalar la broma como una falta de respeto hacia las imágenes de los santos más reconocidos y venerados por los mexicanos puesto que consideraron que con esas cosas no se juega. Este hecho se publicó en Instagram; sitio en el que la imagen ya cuenta con más de 1,534 'me gusta'.

"Con eso no se juega Kaffie, ten más respeto", "Que tontería, eso es una falta de respeto para San Juditas Tadeo", "Tan propio que eres con la ortografía, corriges y expones a quien se equivoca, defiendes la ecología y no tienes educación para respetar una imagen de las más veneradas de este país", "Que falta de respeto, ¡grosero!", "Que malo eres, con eso no se juega", "Que irrespetuoso eres", le escribieron al ex conductor de ‘Hoy’.

Galilea Montijo fue duramente criticada por ayudar a su compañero Héctor Sandarti debido a que en la pandemia mundial que se vive por el coronavirus hubo despidos en la empresa para la que él trabajaba, entre los que se contemplaron al querido conductor; pero afortunadamente, el desempleo no le duró mucho ya que recibió el apoyo de su amiga Galilea, quien abogó por él y hasta firmó contrato en Televisa.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.