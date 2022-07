Indemnización y disculpas pide Sasha Sökol, tras ratificar denuncia contra Luis De Llano

Tras la demanda que la cantante Sasha Sökol habría interpuesto contra el productor musical y de telenovelas, Luis de Llano Macedo, cuatro meses después, este julio, la ex Timbiriche ratifica dicha acusación y exige, además de otros castigos, una disculpa pública por parte del creativo, por hechos y dichos, y una indemnización, que será destinada a una asociación civil.

"Primero, que se declare por un juez que la conducta de Luis de Llano, tanto en los años 80 como ahora, con sus declaraciones, es ilícita y le causó daño moral a la afectada. "Segundo, que una sentencia judicial obligue al demandado a ofrecer una disculpa pública por sus acciones y declaraciones.

"Y tercero, en el juicio se solicita que el Juez cuantifique una indemnización que deberá pagar Luis de Llano. El 100 por ciento del monto que en su momento se determine judicialmente, será destinado a ADIVAC A.C., una organización seria y calificada que lucha contra el abuso sexual infantil", se dio a conocer anoche en un comunicado que se puede leer en la cuenta de Instagram de la cantante.

Todo comenzó en los 80's

En los años 80's, el productor musical, entonces de 39 años, mantuvo una relación sentimental con la cantante, quien tenía 14 años. La ex integrante de Timbiriche denunció el abuso en una publicación en redes sociales el 8 de marzo y el 5 de abril ratificó que llevaría a De Llano a tribunales.

Sasha Sökol abordó el tema luego de que Luis de Llano reconociera su amorío con la artista, tras una entrevista realizada el pasado 6 de marzo por Yordi Rosado. "Se ufanó de forma pública de esta relación revictimizando con ello a Sasha Sökol".

Es indignante que llegue al extremo de reconocer abiertamente la existencia de una relación romántica, con una niña 25 años menor, en un contexto de total asimetría. "El abuso sexual de menores es un tema muy serio. Produce daños tan profundos en las víctimas que en muchas ocasiones tardan décadas en procesarlos para tomar la decisión de denunciar a sus abusadores", se señaló en el comunicado.

De Llano fue buscado anoche por Gente, pero su oficina aseguró que se pronunciaría más adelante. El productor ha mantenido el silencio; desde que el 30 de marzo emitió un comunicado en el que se quejó del proceder de los medios con respecto al tema.

También se disculpó con Sökol por haber hablado públicamente de una relación que correspondía sólo al ámbito privado, pero subrayó que el romance siempre fue "abierto y transparente" con la familia de ella: "No he cometido delito alguno ni tampoco he actuado de forma inmoral", aseguró.

La cantante reviró en redes y aseguró que sus padres se enteraron de la relación con De Llano hasta dos años después de que ésta comenzara. La oficina de Sökol informó que ella no hará más comentarios sobre el tema mientras se desarrolla el proceso legal.

ASÍ LO DIJO

"Con esta acción legal, Sasha busca que se establezca y se reafirme la verdad de los hechos. También pretende inspirar a otras víctimas a denunciar sus historias de abuso y así luchar en contra de este grave ilícito". Oficina de Sasha Sökol.

