Inauguran mural de Gloria y Emilio Estefan en la Pequeña Habana de Miami

Un mural con los rostros de Gloria Estefan, y su esposo Emilio, fue inaugurado en la Pequeña Habana por una fundación que busca embellecer este barrio de gran población cubana en Miami y enaltecer a líderes y personalidades cubanoestadounidenses.

La obra estuvo a cargo del artista local conocido como Disem 305, quien dibujó 'unos Estefan' jóvenes en una de las paredes de La Casa de los Trucos, una histórica tienda cubana de disfraces sobre la conocida Calle Ocho que "donó" el muro para tal creación.

La Fundación Kcull inauguró este fin de semana el mural para brindar tributo a los "Emperadores del pop latino", señaló en un comunicado la organización sin ánimo de grupo. El mural está cerca de otro que rinde tributo a la también cubana y fallecida "Reina de la Salsa", Celia Cruz.

Kcull recordó que la música unió a los Estefan desde que Emilio era en 1975 el teclista de la banda Miami Latin Boys, que después cambiaría al icónico Miami Sound Machine. Muy pronto Gloria fue la vocalista principal de un grupo que alcanzaría la fama y la fortuna, produciendo algunos de los 10 éxitos más memorables de las décadas de los 80 y 90.

Ambos se consolidaron como una de las parejas más productivas, creativas y socialmente comprometidas de la industria musical estadounidense, latina e internacional.

El muralista Disem 305, cuyo nombre real es Giovanni Borace, es un célebre artista e ilustrador de origen panameño conocido por sus vibrantes murales con retratos fotorrealistas inspirado en el Art Deco rosa y verde azulado.

La fundación señaló que la obra "unirá" a toda una comunidad con la tienda de disfraces más antigua de Miami, "un establecimiento de culto que tiene sus raíces en la Cuba de 1920". Enfatizó que estos esfuerzos artísticos "son un camino hacia la recuperación social y económica de distritos desatendidos, pero históricos".

Por su parte, fue la propia intérprete de "Conga" (1996), que rindió tributo al pintor y a quienes hicieron posible dicho mural en honor a ella y su esposo, el reconocido músico Emilio Estefan. La también conductora de su programa en YouTube, utilizó su cuenta de Instagram para lo dicho, cuya dedicatoria se lee:

"Honrada! #Repost @emilioestefanjr with @make_repost... Gracias Miami!!!! Estamos muy felices de ser parte de la serie “Latin Music Art”, como parte del esfuerzo para el embellecimiento de los vecindarios olvidados de Miami!!!

A @gloriaestefan, a mí y a todos en la familia, nos encantó el mural!!! Gracias Disem305, #LittleHavana, La Casa de Los Trucos, a la ciudad de Miami y todos los comisionados, especialmente a Joe Carollo por sus lindas palabras!".

Con información de EEUU ARTE / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU.) / Fotografías Instagram Gloria Estefan

