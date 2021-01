Impresiona Cynthia Rodríguez con fabuloso cambio de look

Cynthia Rodríguez es una de las famosas más activas en las redes sociales y es que a pesar de que inició en el mundo de la farándula gracias ha su participación en el programa La Academia de Tv Azteca, la cantante, actriz y conductora, es una de las participantes del reality que más ha destacado.

Y es que el noviazgo con el cantante Carlos Rivera le ha dado mucha popularidad, Cynthia Rodríguez además forma parte del equipo de Venga la Alegría, razón por la que su rostro se ha dado más a conocer. Recientemente se sometió a un radical cambio de look por lo que dejó impactados a sus millones de fans.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la guapa conductora de televisión que sorprendió con un tono de cabello más claro y rizaddo. La actriz acompañó el look con una blusa de manga larga roja con pedazos de tela que sobresalen, con un short negro corto que deja a relucir sus hermosas piernas, sentada en una armazón de fierro en color metálico.

Detrás de ella se pueden observar unas tablas de madera, por lo que se da a ver a simple vista que la guapa conductora se encuentra en un set televisivo, que bien podría ser del programa Venga la Alegría, donde todas las mañanas podemos ver. En la imagen la actriz cuestionó a sus fans sobre si les gustó su look y recomendó al lugar donde se embelleció.

Cynthia Roddríguez y Carlos Rivera llevan más de dos años de relación y aunque hace poco se dio a conocer que viven juntos, los famosos ya tienen planes de convertirse en padres muy pronto. Fue durante una entrevista para el programa ‘Pinky Promise’ que conduce Karla Díaz, que Rodríguez confesó que Carlos “es un hombre muy bueno, caballeroso".

"Es una gran persona, íntegro, cumple su palabra, no tengo motivos para ser celosa”, por lo que mencionó que le encantaría convertirse en madre a corto plazo por considerarlo el amor de su vida. "Estoy con mi alma gemela totalmente, estoy con el amor de mi vida. Estoy feliz y creo que los dos estamos súper felices. Me encantaría embarazarme, si es un plan que tengo y no tan a largo plazo”.

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras de televisión más queridas del público y de sus compañeros de trabajo; Patricio Borghetti, Brandon Peniche, Sergio Sepúlveda, entre muchos más.

Cynthia Rodríguez deslumbra con nuevo look. Instagram Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez, ha expresado en repetidas ocasiones a la producción de “Venga la Alegría”, que se siente muy satisfecha de participar en el programa matutino más visto, y es que ella siempre ha sido una mujer trabajadora.

La guapa conductora, también se ha visto a través de sus redes sociales dando consejos y tutoriales de maquillaje al igual de como hacer peinados fáciles, lo que le ha abierto más puertas y es por ese mismo motivo que es tan seguida en sus redes sociales, ya que las chicas buscan como estar al día con los maquillajes en tendencia y eso hace que la busquen aún más.