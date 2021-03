¡Igual que muchos hombres! Grettell Valdez revela que su padre nunca la reconoció

Gran controversia ha generado,Grettell Valdez, tras las recientes declaraciones que hizo durante una plática con el presentador de Televisión, Yordi Rosado para su canal de Youtube; y es que la actriz reveló algunos detalles de su infancia que la marcaron de por vida, entre ellos, el que su padre biólogico se negara a darle sus apellidos.

En medio de las lágrimas, la actriz de Televisa reveló que vivió momentos muy duros; pues su madres se embarazó muy joven y luego de enterarse su padre no se quiso hacer responsable debido a que sus abuelos paternos le aconsejaron a él que no le diera sus apellidos.

"Mi mamá estaba chava. Me cuenta que la primera vez que tuvo relaciones con mi papá se embarazó (...) Me procrearon en un bocho, por eso estoy compacta, chiquita, pero mi papá nunca me reconoció", dijo Grettell Valdez.

"La historia que yo sé es que estaban muy inmaduros en esa época, yo creo también, y sus papás de él le dijeron: 'No, no, te están enjaretando a un niño', entonces nunca me reconoció. Yo no tengo el apellido de él", dijo la ex esposa de Patricio Borghetti durante la entrevista.

La actriz mexicana señaló que aunque nunca le faltó el amor de un padre, pues lo encontró en un tío, quien fue todo para ella y que la apoyo en todo lo que hacía, sin embargo, falleció a finales del 2020.

"Empecé a crecer, y el que siempre fue mi imagen paterna, el que siempre estuvo ahí como mi padre fue el que es mi tío, que lamentablemente falleció: Guillermo Smythe. Yo a él le debo todo. No sabes cómo lo admiraba, un señorón, o sea, tenía un pote; deja eso, era tan bueno, te daba una paz tan bonita (...) A él le agradezco mil cosas porque yo por él empecé a estudiar teatro porque él me animaba, siempre me ayudada. La verdad es que sí, cuando yo me casé me entregó también, siempre estuvo presente en todas las cosas importantes de mi vida", mencionó la famosa.

La estrella de telenovelas también aprovechó el espacio para confesar que desde su infancia tuvo una relación complicada con su madre y su hermana, pues, siempre se preguntaba por qué su mamá la trataba así.

"Nunca tuve una buena relación con mi mamá, chocábamos mucho. Yo la entiendo, al principio de chava yo no entendí, decía: 'Pero, ¿por qué me trata así?, ¿por qué tengo que pasar por esto?, ¿por qué tengo que vivir con esto? No la entendía. Con mi hermana tampoco me llevaba, sabes yo era como el patito relegado y tenía muchas situaciones que no estaban padres", dijo Grettell Valdez.

La actriz también tocó el tema de su separación con el padre de su hijo Santino, Patricio Borghetti, pues reveló que intentó de todo para salvar su relación e incluso que se humilló.

" Yo en esa relación hice todo por rescatar esa relación, me humillé , todo, osea, y no me arrepiento", dijo la actriz de Televisa.