Igual que Andrea Legarreta, Sharis Cid también tiene Covid-19

Luego de descartar que sus síntomas no se trataban de una alergía por gatos, Sharis Cid confirmó que tenía coronavirus (Covid-19) al igual que la conductora Andrea Legarreta. Fue através de su cuenta de Instagram que la actriz anunció que se contagió por lo que celebraría su "Covicumpleaños", pues hoy cinco de septiembre cumple 48 años de vida.

Pese a que su hija Cristal y su yerno Brandon tuvieron coronavirus, la actriz se había "salvado" por lo que manifestó que se creía invencible y la mujer más sana del universo. “Soy positiva a covid, bendito sea Dios me siento muy bien. Yo me creía invencible, me creía la mujer más sana del universo, ya me había salvado de Cristal y Brandon, de toda mi familia de Vallarta que les dio covid”, expresó.

Para darle la bienvenida a sus 48 años, Sharis agradeció por todas las bendiciones que la vida le ha dado "Hoy termino un ciclo en mi vida y comienzo uno nuevo . Doy gracias a Dios y a la vida por todas las bendiciones que me ha dado doy gracias por las cosas no buenas porque de ellas he aprendido y las he superado doy gracias por mi famila mi hija mis nietos mi trabajo y sobre todo estar bien Gracias a ustedes que me siguen a mis amig@s queridos . Agarrense 48 añosss yaaaaa y voy con todo gracias por tanto amor. En este video está toda mi vida mi felicidad mi Alegría lo mejor esta por llegar", escribió la actriz.

Como era de esperarse sus fans, amigos y personalidades del medio como Vanessa Guzmán, Fey y Marjorie de Sousa entre otros le mandaron los mejores deseos a la famosa. "Ni reina Bella te mando un millón de besos en este día que lo pases increíble...Que la vida te llene de sorpresas y cosas positivas feliz cumpleaños”, “Feliz cumple mi Sharid hermosa sabes lo que te quiero!!!! Abrazo con mucho amor!”, “Bella feliz cumpleaños!! “, “Feliz cumple mi Shariscid te adoro Mil Bendiciones”, son algunos de los comentarios en la publicación de la actriz.



La actriz detalló que un primer momento pensó que se trataba de una alergía luego de que saliera a caminar y pasar por una casa donde había gatos. Uno de los primeros síntomas fue una sensación en la naríz, así como tos. Reveló que en un principio tomó todas las medidas necesarias para no contagiarse, y aunque se cuidaron, admitió que salió de viaje en familia por lo que fue un riesgo.

Pese a que tiene coronavirus, Sharis compartió que se encuentra muy bien y feliz porqu dentro de unas seemanas se convertirá nuevamente en abuela. Para finalizar, pidió a la población no bajar la guardia ante ante el coronavirus, y manifestó que sigue sin entender porque muchas personas no creen en la enfermedad.

