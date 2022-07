Ignacio López Tarso, actor que a los 97 años trabaja por necesidad: ""A mí me hace falta el dinero"

Siendo toda una leyenda del cine y teatro mexicano, Ignacio López Tarso, de 97 años, reveló recientemente durante una entrevista que le hace falta el dinero, pues con la pandemia y la falta de trabajo se vio obligado a gastar de sus ahorros por lo que asegura que trabaja por necesidad.

Fue durante una entrevista con el programa Sale el Sol de Imagen Televisión que Ignacio López Tarso manifestó que a él le hace falta el dinero, pues, además, desde hace tres años no cobra un salario como actor, aunque confesó que su situación no es extrema, ya que cuenta con sus ahorros. "A mí me hace falta el dinero, hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor".

El veterano actor reveló que no 'se esta mueriendo de hambre' pero que si le hace falta el dinero, pese a que Televisa lo apoya con una cantidad mensual, esto no es suficiente para cubrir todos los gastos que tiene. “No me estoy muriendo de hambre. Tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida. Cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo: me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro", confesó.

Lee también: Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga regresan con El Conde de Telemundo

Cabe mencionar que el actor de 97 años ha participado en algunas obras virtuales en esta pandemia, además de tener una participación especial en el programa Vecinos. Ante este escenario, el artista originario de Ciudad de México, asegura que desea llegar a los 100 años trabajando, ya que asegura que esta muy sano.

Pese a que en el mes de mayo, Ignacio López Tarso, presentó algunos problemas de salud por lo que fue hospitalizado, sin embargo, el ex diputado del Congreso de la Unión de México, aseguró que su prioridad en mantenerse en actividad por gusto a su profesión pero además también porque le hace falta el dinero.

Por otro lado, Juan Ignacio Aranda, hijo de Ignacio López Tarso, ha manifestado en más de alguna ocasión los deseos de que su padre se retire de los escenarios, y justamente el año pasado cuando estaba en la obra 'Una vida en el teatro' era el proyecto ideal para decir adiós, sin embargo, no ha sido posible.

Lee también: Fabiola Guajardo baja su pants para presumir su marca de ropa y sus abs

“La verdad yo ya quisiera que mi papá se retirara, y creo que esta obra (Una vida en el teatro) es ideal para que él lo haga , pero él no quiere, tiene en el cine dos propuestas y otras dos obras por streaming más. Él no piensa en eso", sentenció Aranda hace unos meses.

Síguenos en