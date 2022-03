Icónico retrato de Marilyn Monroe hecho por Warhol será subastado por Christie's en mayo

La casa de subastas Christie's anunció este lunes la subasta de uno de los icónicos retratos de Marilyn Monroe realizado por Andy Warhol, que será ofrecido en mayo, durante la venta de arte del siglo XX de la firma y cuyo valor se ha estimado en unos 200 millones de dólares.

Según Christie's, "Shot Sage Blue Marilyn" (Disparo Salvia Azul Marilyn) es "uno de los cuadros más significativos en salir a subasta en toda una generación" y puede convertirse en "la obra del siglo XX más cara" vendida en una subasta.

Los expertos de la casa de subastas equipararon el cuadro a otras piezas icónicas como la "Mona Lisa" de Da Vinci, "Las señoritas de Avignon" de Pablo Picasso y "El nacimiento de Venus" de Sandro Botticelli.

El cuadro, uno de los ejemplares de los coloridos retratos de pop-art de Warhol, es ofrecido por la Thomas and Doris Ammann Foundation Zurich, y el 100 % los fondos obtenidos con la venta del cuadro irán a parar a la organización, que tiene como objetivo mejorar la vida de niños por todo el mundo, centrándose en la salud y en la educación.

"El Marilyn de Andy Warhol es la cima absoluta del pop-art estadounidense y de la promesa del sueño americano que encapsula optimismo, fragilidad, celebridad e iconografía todo en uno", explicó el director del Departamento de Arte del Siglo XX y XXI de Christie's, Alex Rotter.

Warhol empezó a crear serigrafías de Marilyn tras la muerte de la actriz en 1962 y compuso varias reproducciones coloridas de su rostro, aunque no fue hasta 1964, cuando desarrolló una técnica más elaborada y laboriosa, con la que dio a luz el ejemplar que saldrá a la venta.

El cuadro ha sido exhibido en algunos de los museos más importantes del mundo, entre ellos el Guggenheim de Nueva York, el Centro Pompidou de París, el Tate Modern de Londres, el Reina Sofía de Madrid, el Royal Academy of Arts de Londres y el Neue Nationalgalerie de Berlín. EFE

