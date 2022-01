Humberto Zurita y Kika Édgar aparecen muy juntitos y levantan rumores

Desde hace algunos meses surgió el rumor de que Humberto Zurita y Kika Édgar tenían una relación, por lo que en su momento los famosos salieron a desmentir dicha versión y aseguraron que lo que hay entre ellos es una gran amistad. Sin embargo, tras el reciente lanzamiento del sencillo "Basta" de Kika Édgar se volvieron a levantar las sospechas.

Y es que el actor de La reina del Sur compartió a través de sus redes sociales una fotografía en la que aparece muy juntito a la cantante; imagen en la que luce como todo un galán, mientras que Kika Édgar aparece muy sonriente mientras posa para la cámara. En la instantánea el actor aprovecha para felicitar a su amiga por su lanzamiento y además invita a sus seguidores a escuchar la canción.

“Felicidades, Kika Édgar. Escuchénla", escribió Zurita junto a la imagen a la que le emoji de una flor rosa.Tras viralizarse la instántanea también comenzó a revivirse el rumor de que entre los actores hay algo más que una simple amistad.Cabe mencionar que los actores se conocieron durante las grabaciones de la serie El señor de los Cielos de Telemundo y desde entonces han mostrado que entre ellos existe una gran amistad.

“Ya nadie cabe en mi corazón como Christian. Esa otra persona tendría que entender que nuestro amor va a ser diferente, porque ya tuve hijos y conocí el amor, afortunadamente, porque la vida sin amor no tiene sentido. Yo afortunadamente yo ya lo conocí y ahora ya me puedo divertir. Con todo el permiso […] Pasé ciclos, primero de tristeza, de no comprender, de enojarme con todo lo divino la naturaleza es cruel”, dijo Humberto Zurita durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda tras los rumores de que mantenía una relación con Kika.

En cuanto a la vez que Kika Édgar fue cuestionada si mantenía un romance con el actor dijo: “Yo creo que (él reacciona igual que yo). Es un hombre bastante inteligente y pues ya sabes de dónde vienen todas las cosas… Yo soy más relajada, él no es tan relajado, pero pues pasa y al final nos reímos“, expresó Kika Édgar a Ventaneando.

En una reciente entrevista, el hijo menor del actor de La Reina de Sur, Emilio Zurita dejó claro que entre su padre y la actriz solo existe una gran amistad y que Kika ya es parte de su familia.

“No, a Kika la queremos muchísimo y obviamente es una gran amiga de la familia, y yo muy feliz de que mi papá esté trabajando en La Reina del Sur, que esté haciendo proyectos que a él le emocionan mucho, y más que nada, como a todos nosotros, me gusta que lo pueda pasar con grandes amigos como yo, y él y mi hermano lo pasamos, y creo que es algo muy especial en nuestras carreras que podemos compartir un trabajo con colegas así”, contó Emiliano a Venga la alegría.

La foto que Humberto Zurita compartió en redes sociales.

