"Hoy me levante bella, fabulosa y poderosa": Yalitza Aparicio a quienes la critican por brillar

Tras las diversas críticas que ha recibido la actriz y profesora mexicana Yalitza Aparicio tras la invitación que recibió del cantante español Alejandro Sanz para que lo acompañara en la develación de su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, la oaxaqueña utilizó sus redes sociales para defenderse de quienes la critican por brillar.

En está ocasión la protagonista de Roma, película en la que hizo su debut como actriz y que la lanzó al estrellato internacional, utilizó su cuenta de TikTok en donde colocó un divertido video para hacerle frente a los detractores que la atacan cada vez que brilla.

"Hoy me levante bella, fabulosa y poderosa, y el que me quiera hacer sentir lo contrario, Bye", fue el mensaje con el que la actriz respondió a sus haters. Como era de esperarse la famosa dividió opiniones en las redes sociales, mientras que muchos usuarios se le fueron encima, otros le aconsejaron olvidarse de sus haters y seguir triunfando.

"Te admiro, no necesitaste más que una sola película para que te reconozcan, la gente habla por hablar, sigue así de sencilla, y no te dejes de gente ardida que te critica", "Así se habla, ya quisieran ser tan conocidos y ser famosos como tú", "La envídia existe en las personas q no soportan vee la felicidad en otros derivado d su éxito bn Yalitza muchas felicidades mucha suerte y mucho éxito en tu camino", "Bien Yalitza, ya basta de ataques sin sentido de gente que no sabe aceptar el éxito de los demás.... Son una bola de envidiosos verdad Bisogno?", "Sigue así eres bien chingona...así son los estúpidos frustrados", son algunos de los comentarios que circulan en la red.

Cabe mencionar que una de las personas que criticó a Yalitza Aparicio por estar en la develación de la estrella en el Paseo de la Fama de Alejandro Sanz fue el polémico conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, quien expresó que no entendia que hacía la mexicana ahí, razón por la que muchos usuarios aseguraron que este mensaje iba directo al presentador.

A diferencia de muchos mexicanos que critican a la actriz, recordemos que durante una entrevista con el programa Sale el Sol, Alejandro Sanz expresó que admira a la famosa de 27 años.

"Yo a Yalitza la conocí en Puebla, México, cuando vino a un concierto mío y entró a camerino. Yo acababa de ver Roma y me fascinó su forma de actuar porque me pareció tan genuina, una actuación tan pura, tan llena de verdad, sin poses, no sé, me fascinó su forma de actuar, y cuando entró al camerino me empezó a hablar de mis canciones y se las sabía mejor que yo, me decía que le habían servido mucho en sus inicios para seguir soñando y seguir apostando por lo que quería hacer, por ser actriz y todo esto”, expresó el cantante.

Acto seguido, Alejandro reveló porque decidió invitarla a su evento. “Me conmovió muchísimo, y cuando me hablaron de buscar un speaker para lo de la ceremonia inmediatamente me vino ella a la cabeza, porque además representa todo lo que yo quería explicar allá, de la autenticidad, del esfuerzo, de todos esos valores que ella representa también, la adoro y fue un regalazo por su parte venir hasta Los Ángeles para pasar ese momento conmigo”, confesó el cantante.

Cabe señalar que Aparicio debutó en TikTok días posteriores al evento del cantante español, espacio que ha aprovechado para divertirse y de alguna forma enviar indirectas a sus detractores, tal y como lo hizo en un reciente video que dice: "Hay gente que me cae mal pero aún así le mando buena vibra".

