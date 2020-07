Hombre asegura que fue novio de Américo Garza, ex de Karla Luna

Luego de que el empresario, Felipe Silva, asegurara a diferentes medios de comunicación que le pagó a la comediante Karla Panini, esposa de Américo Garza para tener una noche de placer, ahora está envuelto de nueva cuenta en otra polémica tras decir que Garza tuvo relaciones sexuales con otro hombre por dinero.

Silva asegura que tuvo una llamada telefónica con el supuesto novio de Américo Garza, quien dijo lllamarse Rafael Mota. El hombre asegura que tuvo relaciones con Garza y que no fue solo una vez sino muchas y que fue por dinero. "Se revolcó conmigo […] Yo quiero pedirle su ayuda de todo corazón”, se escucha en la supuesta llamada telefónica.

Mota aseguró que Garza además era un drogadicto y que tiene pruebas de todo lo que dice, como conversaciones guardadas entre él y el empresario . "Al ver mi nombre va a reaccionar porque él sabe quién soy”, dijo Mota, según cuenta Silva. Ante este nuevo escándalo, Felipe Silva, quien ha ofrecido un sinfín de entrevistas a diversos medios de comunicación, aseguró que no busca dañar la reputación del esposo de la ex Lavandera, sino que solo quiere que se haga justicia para que la familia de Karla Luna vea a las niñas, hijas de Américo.

Recordemos que a finales del mes de mayo, Felipe Silva acaparó titulares de diversos medios de comunicación al ventilar que había tenido un encuentro íntimo con la entonces Lavandera, Karla Panini. "Como caballero lo voy a decir: yo tuve un encuentro, no quiero decir amoroso porque nunca la amé, pero yo tuve un encuentro sexual con Karla Panini a través de dinero ecónomico, yo le pagué a Karla Panini porque tuviéramos un 'no me olvides', un 'acostón', un algo", mencionó.

Razón por la que tanto Américo y Panini tuvieron que salir a desmentir tal versión del supuesto empresario a quien señalaron que no conocían. "En la penúltima, última llamada me decía: '¿tú crees mi Silva que estoy necesitando un medicamento que me cuesta casi 220 mil y Américo me debe casi tres millones y medio de pesos?'. Américo es una persona canalla, las explotó a más no poder y se quedó con todo, esa es la gran verdad", agregó.

