La familia real incluyendo a la reina Isabel II, participaron la conmemoración del ‘Día del recuerdo’, fecha en honor a los soldados caídos en la primera Gu3rra Mundial, día que es toda una tradición.

Conmemoración a la que el príncipe Andrés, no acudió, en la visita al cenotafio (monumento funerario que no contiene el cadáver del personaje a quien se dedica), ya que no pintaba nada bien para el duque, y sería el amargo de los últimos tiempos.

El príncipe Andrés, fue piloto de helicóptero de la Royal Naval en la gu3rra con Argentina para recuperar las Islas Malvinas en la década de los ochentas. Tras su desempeño, el hijo de la reina Isabel II regresó a casa como todo un héroe, de hecho, recibió una condecoración.

Tiempo después fue vinculado con el magnate empresario, Jeffrey Epstein, mismo que falleció en agosto del 2019, tenía acusaciones de explotación s3xual a menores de edad, en la conmemoración celebrada el día domingo, se omitió el nombre del Principe Andrés, en las coronas de amapolas que envía la realeza y los políticos británicos.

Día del evento, la reina Isabel II, lo presenció, desde el balcón de la oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth de Reino Unido, por otro lado, el príncipe Carlos, depositó las flores en nombre de la reina, tras dos minutos de silencio.

En la celebración del ‘Día del Recuerdo’, también asistieron la duquesa de Cornualles, el príncipe William, Kate Middleton, el príncipe Eduardo, su esposa Sophie Wessex, la princesa Ana y su esposo Tim Laurence, y el duque de Kent. En la conmemoración también estuvieron algunos representantes del gobierno y el ejército, así como un grupo reducido de veteranos y funcionario públicos de otros países.

Hijo de la Reina Isabel II, es ignorado por la realeza de Reino Unido. Instragram quiencom.

Cuando el duque de Edimburgo, se retiró de la realeza, de igual manera dejo de ser nombrado en ese evento, razón por la cual, un escudero colocó la corona de amapolas en su nombre.

Luego de haber participado en dos enfrentamientos activos, al igual que el príncipe Harry, Andrés, duque de York, se retiró en 2001 de la marina, pero en la familia real se acostumbra que los miembros reciban ascensos militares en medida que cumplen años.

Antes de su cumpleaños número 60, que primariamente sería celebrado el 19 de febrero de este año, recibiría una promoción, pero para ese entonces ya había renunciado a sus obligaciones.

