Hijo de Silvia Pinal tuvo romance con Paulina Rubio

A pesar de que la cantante Paulina Rubio tuvo una rivalidad con Alejandra Guzmán en los años noventa, su hermano Luis Enrique Guzmán Pinal, hijo de Silvia Pinal, reveló que mantuvo una relación amorosa con ‘La Chica Dorada’, además de que habló de lo difícil que fue la separación de sus padres, y del problema de drogas de ‘La Reina de Corazones’.

Quizá Luis Enrique Guzmán no sea tan mediático como otros miembros de la familia de Silvia Pinal, pero en entrevista con el programa ‘Ventaneando’, confesó algunos secretos de su vida, entre ellos su romance con Paulina Rubio, con quien no terminó muy bien que digamos.

“Yo tuve una relación con Paulina de antes de Vaselina, y después de Vaselina volvimos otra vez y sí anduvimos bien, pero acabamos mal, es que también Pau no es tan fácil, no es una chica fácil de complacer y demás”, dijo,

Señaló que en aquella época Paulina Rubio tenía muchos ‘amigos’, y que ella estaba más adelantada que él, y que tenía a todos comiendo bajo la palma de su mano: “hacía lo que quería con todo el mundo”.

Luis Enrique Guzmán no siguió los pasos de su padre Enrique Guzmán ni de su hermana Alejandra Guzmán, en cuando a ser cantante, pero sí se dedicó a la música, en el campo de la composición.

“Tomé clases de guitarra, luego tome clases de piano con un amigo, hasta ahorita ya son veinte tantos años, pero comencé haciendo música electrónica mucho antes de que se me empezara a decir DJ”, dijo.

Sobre el divorcio de sus padres, Luis Enrique Guzmán mencionó que a los 6 años su papá se salió de su casa, en 1976 cuando se mudó a San Jerónimo y él y su hermana se quedaron con su madre Silvia Pinal.

Ambos, tanto Silvia Pinal como Enrique Guzmán, le explicaron a Luis Enrique cuando era niño sobre la situación de su separación, ya que no podrían estar juntos porque se la pasaban discutiendo, por lo que solo veía a su padre los fines de semana, y a su madre entre semana para ir a la escuela.

El hijo de Silvia Pinal, también habló de un momento difícil en su vida y la de su familia, cuando su hermana Viridiana, murió en un accidente de carretera: “no podía comprender que mi hermana ya no estaba y que no la iba a volver a ver nunca… nunca me entró en la cabeza”, dijo Luis Enrique.

Este acontecimiento, dijo, es algo que su madre hasta la fecha no ha podido superar, pero como la matriarca que es, Doña Silvia Pinal, ha sido una mujer que ha tenido el control de sacar adelante a toda la familia.

Otro hecho complicado para Luis Enrique Guzmán y su familia, fue el encierro de Alejandra Guzmán en unca clínica de adicciones, en donde entendió la codependencia que su hermana tenía con el mundo de las drogas.

Aunque comentó, que su situación fue distinta, ya que siempre mantuvo el enfoque de lo que quería con su vida, por ello nunca se engancho con ese mundo tan alocado, como ocurrió con Alejandra Guzmán.

Actualmente, Luis Enrique Guzmán acaba de estrenarse como padre a sus 50 años, fruto de su relación con Mayela Laguna, quien completa su familia junto con sus dos otras hijas. Y aseguró que el nacimiento de Apolo ha traído felicidad a su madre Silvia Pinal y a su hermana Alejandra.