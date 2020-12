Hijo de Michelle Renaud enternece Instagram con carta a Santa Claus

Marcelo, el pequeño hijo de Michelle Renaud y su ex esposo Josué Alvarado, ha vuelto a enternecer las redes sociales de la actriz, luego de que pidiera a su mamá que le ayudara a escribir su carta a Santa Claus, pues el pequeño apenas tiene tres años y aún no escribe. Y mientras la protagonista de "Quererlo Todo", escribía lo que el niño le dictaba, causó sensación en la web.

Fue en la cuenta oficial de Instagram que la actriz compartió un vídeo en el que se ve a Marcelo pidiendo a 'Papá Noel', los regalos para la Navidad que ya está próxima a llegar.

"Me he portado muy bien... Espero que me traigas unos súper héroes y un castillo de princesas para mi mami... Para Lalilo (Danilo) ¡un marciano!... que haga po*o!", se escuha decir al pequeño Marcelo.

"Carta a Santa. Salimos ganones, también pidió para nosotros !! @danilocarrerah #Marcelo", escribió Michelle como descripción del clip.

Por supuesto, los comentarios recibidos en el perfil de Michelle Reanud reflejan la conmoción y ternura entre los usuarios que se detuvieron a ver el enternecedor click.

Famosas como Verónica Jaspeado, Raquel Garza 'La Secretaria', Sandra Echeverría, entre otros, no pudieron dejar de reaccionar ante la solicitud del pequeño Marcelo hacia Santa Claus.

Por otro lado, aunque Michelle Renaud se enamorara de Danilo Carrera cuando su hijo ya había nacido, el niño ha sabido tomar muy bien la relación de pareja entre su madre y el actor. Pues en algunas ocasiones, ha aparecido junto a él como grandes amigos.

Y como se escucha en el clip, no le dice papá a Carrera; eso denota que sabe darle su lugar a cada quien, pues desde chiquito sabe quién es su papá y quén es el novio de su mamá. En apenas seis horas, el clip ha causado tal emoción, que ha logrado ya un total de 85,804 likes.