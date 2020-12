Hijo de Lupita D'Alessio teme por su vida: "Pensé que me iba a morir"

Hace un par de horas, el hijo menor de Lupita D'Alessio, César, utilizó sus redes sociales para denunciar que temía por su vida y responsabilizó al priista Arturo Montiel de lo que le pudiera pasar a él o a su novia. El hijo de la Leona Dormida apareció en las redes sociales con el rostro ensangrentado denunciando que había sido golpeado por el hijo del político.

“Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia. Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir. El señor Arturo Montiel del PRI me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”, señaló sus historias de Instagram.

El hijo de Lupita DÁlessio resaltó que su vida corría peligro e incluso estaba recibiendo amenazas de qye se tenía que ir del lugar. “Nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí. Si nos pasa algo, si nos morimos, es culpa del señor Arturo Montiel... él me hizo esto, el señor Arturo Montiel me partió la madre, el señor Arturo Montiel y su familia me hicieron esto. Me siento amenazado”, dijo.

Ante esto, la novia de César D'Alessio, Renata Escorcia, denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX haber sido víctima de abuso sexual luego de que su pareja acusara, mediante redes sociales, haber sido agredido por el hijo del político priista Arturo Montiel.

El hecho ocurrió en Huixquilucan, Estado de México, sin embargo, acudió ante las autoridades de la Ciudad de México.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una indagatoria por la probable comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de una mujer, en un inmueble ubicado en el municipio de Huixquilucan, Estado de México", informó la FGJ.

Según datos de la Fiscalía, la madrugada de ayer el hijo de Lupita D'Alessio y su novia acudieron ante el representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez para denunciar. Fue recabada la entrevista de la agraviada e iniciada una carpeta de investigación. Asimismo, la Policía de Investigación (PDI) y médicos legistas llevaron a cabo exámenes de integridad física para ambas personas, por la presencia de lesiones.

La FGJ remitirá la carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, debido a que los hechos ocurrieron allá. Mediante un video, D'Alessio aseguró que fue golpeado, y su novia encerrada y manoseada, tras acudir a un evento para el que fue contratado como cantante, por lo anterior acusó al hijo del político mexiquense.

En su Instagram, César publicó un comunicado asegurando que le era imposible ahondar en el caso debido a que la investigación estaba en proceso. La matriarca de la familia, la "Leona Dormida", se limitó a subir en sus redes una foto con un versículo bíblico: "Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien".

Con información de Viridiana Martínez /Agencia Reforma