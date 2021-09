Hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza quiere brillar con luz propia

Ser hijo de dos figuras reconocidas como Ludwika Paleta y Plutarco Haza, y querer brillar con luz propia, es un proceso que lleva su tiempo, sin embargo, Niico lo entiende y no lleva prisa. El joven cantante de 21 años realiza la producción del que será su primer disco y también busca realizarse en el área cinematográfica, porque pretende ser un artista completo.

"Va a ser poco a poco esa separación, al final es natural la comparación y la asociación hacia mis papás, pero esto es ir creciendo poco a poco. Lo más importante para mí es hacerlo por el arte, sacar proyectos y tener música allá afuera, y creo que todo lo demás es secundario", expresó el hijo de Ludwika Paleta durante una entrevista.

En el lanzamiento de su segundo sencillo, titulado "Navegando", el intérprete habló de lo que han sido estos primeros seis meses en la música siguiendo un camino diferente al de sus padres, quienes han destacado en la actuación, por lo que él desea brillar en el ambiente musical.

"Me ha ido muy bien, he tenido algunas tocadas, he estado trabajando en el proyecto, al final es un proceso". En su nuevo track mezcla sonidos hip-hop, latinos y caribeños, con la intención de generar una propuesta interesante.

"Hay mucha gente que ya sigue mi música, que la está escuchando, la está guardando", aseguró. Nico, quien inició su carrera musical influenciado por el género urbano, trabaja en su primer álbum bajo la producción de José de la Parra en Woodlock Studios de la Ciudad de México bajo el sello de Mankra Records.

