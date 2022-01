Hijo de Lety Calderón se derrite de amor por Marjorie de Sousa: 'Una mujer que me gusta mucho'

No son una ni dos, sino varias veces las que Luciano, el hijo de la actriz Leticia Calderón ha hablado de la admiración y hasta el amor que siente por la también actriz Marjorie de Sousa, pero durante una reciente entrevista, el carismático chico ratificó lo que siente por la venezolana y habló de su amor por ella: "Una mujer que me gusta mucho".

Fue en una dinámica de preguntas y respuestas propiciada por el conductor Marco Antonio Regil, que Luciano sorprendió con su respuesta ante la pregunta sobre qué significaba el amor para Luciano y para otros dos niños invitados al programa, luego de comentar que una de las preocupaciones más grandes de los adultos es el amor y su pareja o encontrarlo.

Y mientas los primeros dos chicos dijeron que para ellos significaba un sentimiento muy grande con comentarios como: "Es un sentimiento por alguien que sabes que es buena onda contigo, que juega contigo, que en los problemas nunca te abandona y ahí se va generando un amor y después ya, se hacen novios...".

Lee también: Hijo de Lety Calderón quiere conocer a Marjorie de Sousa en su cumpleaños

Pero lo que causó más sorpresa fue lo que Luciano dijo cuando Regil preguntó: "Cuando oyes 'amor', ¿Quién viene a tu mente?" y mientras los otros dos chicos dijeron que su mamá o su papá, el hijo mayor de la actriz Leticia Calderón no dudó en decir:

Lee también: Así lució Marjorie de Sousa con Vicente Uribe en un evento fashion en Miami

Sorprendido, Marco Antonio Regil le preguntó si de verdad la actriz es su novia, y sin quitar el dedo del renglón Luciano lo confirmó: "Primero vamos poco a poco, pero hay que esperar y luego, pues sí es una relación y ya".

Otra de las preguntas fue, ¿Qué son los celos? a lo que Luciano no dudó en responder: "Pues cuando ves a una chica con un hombre; cuando un hombre te quita una chica, que por celos dices: 'Oye, tú, esa es mi chica, ¿Cuál es tu problema?".

En tanto, Luciano ha dicho en otra entrevista que su sueño es conocer a Marjorie en su cumpleaños número 18 que será el próximo 17 de febrero de 2022. Y aunque sus deseos han llegado a oídos de la venezolana de 41 años, no se ha pronunciado recientemente al respecto.

Aunque en su momento, Lety Calderón dijo que se pondría en contacto con la también villana de telenovelas para poder hacerle su sueño realidad al también hijo del abogado Juan Collado.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!