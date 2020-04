Hijo de Galilea Montijo revela que ya no la "soporta"

Mateo, hijo de la conductora Galilea Montijo debutó en la aplicación del momento ,Tik Tok, con un divertido video en el que dejó sorprendidos a los millones de fans de su madre. Resulta que el hijo de la conductora de Hoy, aparece en el video de espaldas junto a una ventana.

El divertido video fue compartido en la cuenta de Tik Tok de la famosa actriz y conductora de televisón. Al igual que muchas artistas, Galilea Montijo decidió acatar las medidas de seguridad y mantenerse en cuarentena mientras pasa la pandemia del coronavirus para evitar contagios.

Lee también:Rivalidad entre Galilea Montijo y Lili Brillanti canceló viejos planes

En el video se puede observar y escuchar al pequeño Mateo, pedir ayuda para que lo liberen de su casa, pues ya no aguanta la compañía de su mamá. "Sáquenme de aquí, no aguanto a mi mamá", se escucha decir en el video. El contenido no tardó mucho tiempo en hacerse viral y hasta el momento cuenta con más de 170 mil Likes.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los fans de Galilea Montijo, donde le expresan que su hijo ha heredado parte del carácter y talento de ella. Hay que recordar que la conductora expresó mediante el programa Hoy que decidió abrir su cuenta personal en Tik Tok por petición de su hijo, con el cual disfruta de realizar divertidos videos.

La cuenta de Tik Tok de Montijo cuenta hasta el momento con 1.3 millones de seguidores. El trabajo que ha realizado durante años ha rendido frutos y actualmente Galilea Montijo es una de las artistas más queridas del medio del espectáculo. Su carrera la ha llevado a la cima del éxito, pues no solamente es conductora también ha participado en novelas.

Galilea Montijo se ha convertido en una parte esencial del programa matutino Hoy, donde comparte créditos con Andrea Legarreta y Raúl Araiza, los cuales tienen demasiado tiempo trabajando para la empresa de Televisa.

Hace unos meses el programa Hoy cambió de productor. Magda Rodríguez es la actual productora del matutino y decidió incorporar a su hija Andrea Escalona a la conducción, hecho que se rumora que no es del total agrado de los conductores y del público que aún no termina de convencer.