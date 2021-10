Hijo de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas sufre en carne propia el bullying

El bullying o acoso escolar es un problema actual y real en el mundo en el que vivimos, sin importar la clase social o ningun otro aspecto. Diego, el hijo de Marcus Ornellas y Ariadne Díaz, ya sufrió en carne propia el acoso de parte de algunos de sus compañeros de la escuela en la que estudia.

Fue durante una entrevista que el actor brasileño y esposo de la guapísima Ariadne Díaz, que manifestó que su hijo sufrió de este problema, pese a que no quiso revelar cuáles fueron las críticas que recibió el pequeño de 5 años, su padre indicó qué tipo de herramientas le proporciona a su primogénito para enfrentar esta problemática.

"Hoy (miércoles) justo me estaba comentando sobre algo que le dijeron un amiguito y una amiguita, es un bullying muy tonto. Yo le dije: 'Para que frenes eso, si le das importancia te van a seguir molestando con eso, así que tienes que darles el avión y no tomarlo a pecho'.

"'Es que me dicen tal cosa', y le pregunto '¿te pasa eso?', me dice '¡no!', entonces, '¿qué te molesta?'. Ese niño es un tonto por hacer eso, no tiene sentido", afirmó el actor brasileño, en entrevista. Cabe mencionar que a inicios de año, internautas tacharon de irresponsable a Ariadne Díaz por supuestamente alentar a su hijo a vestir ropa de mujer; esto, luego de que la actriz publicara un clip en el que Diego aparece con falda y tacones.

Ante esto, su padre defendió nuevamente a su pequeño. "Cómo voy a juzgar o criticar con lo que juega mi hijo si yo jugaba con muñecas y no había ningún problema. A mí nunca me lo prohibieron, ¿por qué lo haría yo con mi hijo? Al contrario, no hay ningún problema; la maldad realmente está en la cabeza de los adultos.

"Con los coches, yo soy aficionado desde niño y a Diego también le encantan. Obviamente, ese tipo de cosas lo incentivo inconscientemente porque a mí me gusta. Por ejemplo, él tiene más amigas que amigos, yo también era así, ¿cuál es el problema? Yo jugaba más con mis primas que con mis primos, no hay ningún problema, el problema está en la mentalidad cerrada de los adultos", reiteró.

Para la pareja, el tema del bullying entre menores de edad es complejo, por eso el actor aseguró que, si es necesario, buscarían apoyo profesional para orientar a su hijo y que sepa cómo defenderse de las agresiones y comentarios.

Por otro lado, en cuanto a lo profesional, Ornellas, de 39 años, se enfundará en la piel del periodista Martín Guerra en el melodrama Si Nos Dejan, que comenzará este lunes, a las 21:30 horas, por Las Estrellas.

"Es un personaje del que he aprendido mucho. Él no tiene filtro para decir las cosas, expresa fácilmente lo que siente, sea para bien o para mal, y eso he adquirido yo.

"Soy una persona políticamente correcta para decir las cosas, así que he encontrado un equilibrio en mi vida, y como ser humano, para expresar más lo que siento y revelar mi descontento con las cosas", compartió.

Además, ya finalizó también el rodaje de Reputación Dudosa, miniserie de ocho capítulos que estará disponible el próximo año en Claro Video.

