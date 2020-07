Hijas de Américo Garza y Karla Luna se reunirán con sus hermanos

Tras pasar meses entre dimes y diretes, Américo Garza, actual esposo de Karla Panini, confesó que sus hijas, fruto de su relación con la desaparecida comediante, Karla Luna, se reunirán de manera virtual con sus abuelos maternos y hermanos. Pese a que Érika Luna manifestó que el encuentro entre abuelos y hermanos con las menores no se iba a dar cuando el empresario quisiera, fue durante entrevista al programa De primera Mano, que Américo señaló que pese a que el interés es otro dejará que sus hijas se comuniquen con sus abuelos y hermanos.

“Esto lo promoví yo, dicen que fue una estrategia por supuestamente unas consecuencias que se venían, pero eso de las consecuencias yo lo sabía, cada paso que se da legalmente, los abogados me comentan qué puede pasar y yo decido lo que se hace”, comentó el empresario. Garza dejó en claro que no es por estrategia si no por que es la única manera que se puede dar el encuentro en ese momento.

Al ser cuestionado por Gustavo Adolfo Infante sobre si ya se había preparado él para este encuentro que iban a tener sus hijas con su familia materna, el empresario manifestó que no se tenía que preparar para nada , pues en muchas ocasiones ya los había invitado y que espera que en está ocasión se de el encuentro.

"Realmente no me tengo que preparar de nada, los he invitado muchas veces, se que su interés no es este, que su interés es una serie pero bueno, el abogado dijo que era una estrategia mía para no sufrir consecuencias de arresto, y no es así, realmente lo hizo para si realmente quieren ver a las niñas, aquí están", señaló.

El empresario también desmintió los rumores que han circulado estos días, respecto a que Guillermo del Bosque les cobraba a Las Lavanderas por tenerlas en Tele Hit. "Es mentira, con Guillermo del Bosque la relación de Lavanderas fue laboral, él como director de un canal les brindó un espacio y esa fue la relación de ellas", indicó.

Respecto a las recientes declaraciones de Érika Luna, sobre las suspuestas golpizas que le daba a su hermana Karla, Garza pidió que lo denunciaran y presentarán pruebas, pues en los supuestos hoteles donde se daban las agresiones había cámaras. También indicó que Érika siempre le tuvo envidia impresionante a Karla Luna además de vivir a través de su Karla.

"Realmente está mujer es mitomana, tienen un problema de mentiras, de vivir a través de su hermana, siempre le tuvo una envidia impresionante a su hermana", señaló el empresario. Además, Américo acusó a Érika de robo y de poner en quiebra unos negocios que él le había puesto a Karla Luna.

" La de los mandíles era Érika, si el dinero faltó fue de ella y fue en la fecha de Monterrey. La que robó no fue Cristina fue ella, así como le robó en las tiendas comerciales que pusímos juntos y se encargó que quebrarlas, se encargó de convertirlas en burdeles porque ahí sucedían otras cosas, lejos de atender y vender ropa", reveló.

