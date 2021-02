Hija de Niurka Marcos se retira los implantes de senos y así luce

La hija de la famosa vedette Niurka Marcos, Romina Marcos, decidió someterse a una operación para retirarse los senos que le implantaron hace tiempo, debido a que confesó que estaba teniendo problemas de salud.

Al igual que otras famosas actrices de telenovelas como Michelle Renaud y Carmen Aub, que señalaron estar en contra de los implantes que tenían, la joven Romina Marcos se integró a esta lista, pues aunque le gustaba su imagen, prefiría dejar de tenerlos.

En su canal de YouTube, en donde Romina Marcos tiene a más de medio millón de suscriptores, subió un video en el cual explica la razón por la que se quitó los senos y además el proceso por el cuál tuvo que pasar, siempre al lado de su mamá Niurka Marcos.

"Siempre hay que estar seguros de lo que vamos a hacer. Yo me operé cuando tenía 20 y, la verdad, no sé si a esa edad estaba consciente de lo que quería. No me funcionaron, estoy teniendo mucho dolor, pulsaciones y cansancio y aunque lo puedo aguantar, no tengo por qué hacerlo. Así que tomaré las señales y me los quitaré”, comentó Romina en su video.

La joven de 24 años de edad mencionó que es mejor sentirse segura emocionalmente que cualquier otra cosa, por ello había tomado la decisión ya que se preocupa también por su salud mental, y le presentó a sus seguidores el doctor que se ocuparía de la operación.

“Romina tiene un problema, viene de una mala ejecución de una cirugía mamaria, donde mi punto muy particular se puso mucho volumen en un área muy pequeña, donde los implantes están en áreas muy diferentes, uno está detrás del músculo y uno está detrás de la glándula mamaria y eso de entrada la hace que se vea diferente, la idea ahora es retirar esos implantes”, señaló el doctor Ricardo Nader.

La cirugía duró 2 horas y Romina recibió la visita de su familia, y la operación fue todo un éxito, aunque la hija de Niurka estaba anestesiada y sentimental por ya no tener sus implantes, dijo sentir también muy feliz de ello.

Romina Marcos enseño sus implantes a las cámaras, las cuales dijo tuvo en su cuerpo por 4 años, pero que a partir de ese momento será feliz con su cuerpo sin la necesidad de pasar por otra cirugía.

La youtuber agradeció las atenciones del personal médico que estuvo a su cuidado durante su recuperación, y agradeció a su doctor por haberle quitado los implantes y hacerla sentir mejor consigo misma.

Finalmente, la hija del ‘La mujer escándalo’ se despidió de sus seguidores con un mensaje en donde señaló la importancia de cuidar la salud, la cual es la prioridad de todas las personas, y de sentirse bien en la propia piel de uno mismo, además comentó que esperaba inspirar a algunas personas que tienen pensado a hacer algo similar.