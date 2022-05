Paula Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy y José María Fernández encendió las alarmas en redes sociales tras denunciar agresión supuestamente por parte de su pareja, además de mostrar unas marcas en su rostro. Ante esté panorama, Ana Bárbara reaccionó a la publicación de la jovencita.

Fue a través de sus historias de Instagram que Paula Levy compatió que era víctima de violencia de género. “La verdad llevo ya un rato guardándome esto, no sabiendo ni cómo contarlo ni por dónde empezar. Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave”, indicó la hija de Mariana Levy en una primera publicación.

Posteriormente aseguró que no sabía por qué permitía tal agresión, si por amor, miedo o por la esperanza de que algún día él cambiara.“Por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarán, minimizando años de abuso, años de manipulación. Minimizando cosas horribles que me hicieron mierd$ de mil maneras, alejándome cada vez más de mi familia que lo único que quería era sacarme de eso”, expresó Paula, causando tremenda preocupación entre sus segudiores e incluso Ana Bárbara también reaccionó.

Paula Levy aprovechó las imágenes que se tomó para etiquetar a su pareja y escribió que “es difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento @maumoctezuma”. Tras la magnitud que ocasionó su denuncia, la hja de Mariana Levy se retractó y declaró que todo se trataba de una broma.

Las imágenes fueron retomadas por el programa de espectáculos de Tv Azteca, Ventaneando, a lo que Paula Levy manifestó: “No crean lo que ven en televisión, los medios de chismes siempre descontextualizan todo”. Ante la supuesta denuncia Ana Bárbara reaccionó y aseguró que la hija de Mariana Levy se encontraba bien.

Fue durante su visita a Ventaneando que la cantante del regional mexicana dio su punto de vista tras escuchar que Paula Levy tiene una relación tóxica con su pareja a lo que dijo: “De eso es tan, tan así que… yo prefiero ni tocarlo, la amo, los amo y yo quiero que estén bien, es mi mayor deseo, me puede en el alma no poder como los pollitos cómo los cuida uno estando con ellos, a mí se me salió mucho de las manos y quiero que ella esté bien, y deseo de corazón que ella esté bien”.

En cuanto a que pensaba de las imágenes que la joven compartió, Ana Bárbara señaló que ella platicó con Paula y aparentemente ella se encuentra muy bien. “Le he escrito y espero que esté bien. Hoy en la mañana me dijeron que está bien, espero que esté bien”. Finalmente la intérprete de Bandido señaló que le duele en el alma la situación que está viviendo la hija de Mariana Levy.

"Me duele en el alma porque ahora que ya estoy más mayorcita sé que el día a día de los papás es el que más cuenta para que los niños tengan una estabilidad emocional, y me duele en el alma, pero eso sí, siempre me tienen aquí, ya les dije que medio madre-ada, pero aquí estoy, con los pedazos de mi alma”.

Las imágenes que Paula Levy, hija de Mariana Levy compartió en sus redes sociales.

