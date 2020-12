Hija de Mariana Levy confiesa que Talina Fernández la corrió

Gran preocupación generó Paula, la hija menor de la actriz Mariana Levy y nieta de Talina Fernández en las redes sociales luego de confesar que no tiene un hogar en donde vivir por lo que le pidió a sus seguidores que comentaran en la publicación para que Ana Bárbara, quien estuvo casada con su padre, José María Fernández, El Pirru, la viera y le diera un espacio en su casa.

Fue hace un par de horas que la hija de Mariana Levy confesó a través de sus redes sociales su situación. La jovencita aseguró que desde hace unos meses su abuela materna, Talina Fernández, la corrió de su casa por lo que está 'homeless' (vagabunda), pues no tiene un hogar fijo.

La hija de la fallecida actriz señaló que actualmente se encuentra con una tía, sin embargo, planea irse a Canadá a vivir con su mejor amiga. “No tengo casa, soy homeless, vivo donde crashee la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan sólo soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar. Neta, ¿qué hago de mi vida?”, declaró la joven.

Paula Levy aseguró que por el momento no planea estudiar la universidad por lo que no hay nada que la detenga en México. Como era de esperarse rápidamente le escribieron a la joven y le preguntaron por Ana Bárbara, por lo que ella les pidió que comentaran en el último post de la cantante para que ella se enterara de su situación.

Entre las muestras de apoyo, muchos de los seguidores le dieron consejos a Paula e incluso hubo quienes le ofrecieron su hogar.

“Dios y tu mami te cuidan desde el cielo, ánimo cuando veas que todo se cierra una luz se abrirá tu tienes buenos amigos y gente que no te dejaré, “Ánimo y no caigas en cosas en después no puedas salir, por favor es un consejo que a lo mejor no lo tomes encuenta x q no soy nadie, pero tengo hijos y son de ti edad”, “Ánimo Dios no te dejara va, si quieres platicar cuenta conmigo yo te escucharé bendiciones”, “ Yo vivo sola en mi humilde casa si quieres te vienes a vivir aquí conmigo tengo dos hijos pequeños pero si un día necesitas un abrazo creeme que te lo daré y si necesitas ayuda igual en mi casa te recibo con los brazos abiertos”, son algunos de los comentarios en una reciente publicación donde la joven escribió:

“La empatía nos volverá invencibles, gracias a toda la gente hermosa que me mandó tanta luz”, dijo.

REVELAN EL MOTIVO DEL POR QUÉ EL QUE TALINA FERNÁNDEZ CORRIÓ A PAULA DE SU HOGAR

Fue la periodista y conductora de televisión, Ana María Alvarado, quien reveló a través de Youtube los supuestos motivos que orillarían a Talina a sacar a su nieta de su casa. La conductora del programa Sale el Sol señaló que el problema entre Talina y Paula surgió desde hace tiempo, cuando inició la pandemia.

Pues Paula acudió a una fiesta pese a que la familia se oponía para que no arriesgara a la madre de Mariana Levy. “Créanme que Talina le ha echado todas las ganas y ha tratado de que esté bien Paula. Es su nieta, la adora, y siente que tiene un compromiso con su nieta y por ser hija de su hija, pero si un joven no te quiere hacer caso, no quiere seguir las normas, ¿qué haces como abuela? Le dices te recibo pero hay ciertas reglas en cada casa, es casa de Talina y si Pau no quiere obedecer, ‘qué se hace?”, dijoAna María Alvarado.

