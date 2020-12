Hija de Mariana Levy aparece en la cama con un chico y preocupa

Luego de que el pasado fin de semana, Paula Levy, hija de Mariana Levy, alarmara al decir que no tenía un hogar donde vivir, pues su abuela materna, Talina Fernández la había corrido de su casa, la jovencita de 18 años reapareció en sus redes sociales junto a un chico, luego de que su padre, José María Fernández, "El Pirru", asegurara que la hija de la actriz se encontraba bien, pues solo se había tratado de una broma.

Dichas declaraciones de Paula Levy dividieron opiniones en las redes sociales, mientras unos sugieren que su padre, José María Fernández, le ponga más atención a su hija otros critican a la joven por la actitud que tomó, e incluso por el video que publicó fue severamente atacada y señalada de estar bajo el influjo de las drogas.

“Si Mariana Levy estuviera viva, sus hijos serían unos jóvenes educados y sin vicios. Da pena ver lo mal que está la joven”, “Pobre Mariana si ve a sus hijas desde donde este”, “No es válido que ella se exprese así se nota que está por el efecto de alcohol o droga en su interior sufre y necesita de verdad ayuda profesional”, “Niña toma como ejemplo a tu mamá Mariana Levy y toma la vida en serio, eres así porque no eres obediente ni respetas reglas”, son algunos de los comentarios en Youtube.

A días del escándalo, la hija de Mariana Levy reapareció en su Instagram, la joven compartió un video en sus historias en el que se le ve recostada en la cama junto a un chico, situación que está generando una ola de críticas en las redes sociales. Aunque se desconoce si es algún familiar o novio, la joven está levantando polémica, pero sobre todo ya alegró a sus fans al verla que se encuentra bien luego de aclarar en una transmisión en vivo que su abuela no la corrió de su casa.

"Ni siquiera fue que mi abuela me haya corrido de la casa, para nada. No sé, mi abuela es una abuelita, ya tiene 79 años, está completamente en su rollo, totalmente, no tenía por qué hacerse responsable de mí, para nada, ya tendría que estar disfrutando su vejez completamente", expresó.

La joven también aprovechó para agradecerle a su abuela todo el apoyo que le ha brindado tras la muerte de su madre. "Sí le agradezco porque fueron seis o siete meses que se hizo completamente responsable de mí, me puso casa, me puso comida, agua calientita, me apachó, me compró ropa", dijo la joven.

Paula Levy reiteró que Talina estuvo con ella cuando más lo necesitaba, pues le abrió las puertas de su casa cuando pasaba por un momento difícil, por lo que aclaró que vivieron juntas más de siete meses. Sin embargo, asumió que tuvo que salirse de su casa por la diferencia de edades y costumbres.

"Fue como un acuerdo mutuo, pero creo que yo tomé la decisión final de que realmente como por la paz de las dos y la tranquilidad mental de las dos era que yo me fuera a vivir a otro lado", dijo. Con esto la hija de Mariana Levy dejó claro que su abuela en ningún momento la corrió de su casa y que la decisión final la tomó ella.

