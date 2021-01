Hija de Kimberly Loaiza ve a su hermano por primera vez

La youtuber Kimberly Loaiza presentó un video en su canal de YouTube en el que muestra a su hija Kima, reaccionando al ver por primera vez a su nuevo hermano, desatando una lluvia de likes de parte de sus seguidores.

En el video publicado en el canal de Kimberly Loaiza, aparece junto a su esposo Juan de Dios Pantoja, y su hija Kima, a quien describieron antes de ver la primera imagen de su nuevo bebé, como una niña celosa.

Los ‘Jukilops’ mostraron también imágenes de Kima cuando nació, la cual nació el 12 de julio de 2019, así como su desarrollo y crecimiento, y la convivencia que ha tenido con sus padres youtubers en año y medio de vida.

“Oigan el día de hoy estamos el doble de emocionados porque Kima va a ir a verlo (a su hermano) por primera vez, por primera vez va a ir a ver a su hermano”, dijo Kimberly Loaiza.

Aunque durante el proceso de embarazo, el chequeó al médico fue constante para ver la evolución del bebé, los padres comentaron que no habían llevado a Kima por que no se había dado, además de que es un poco inquieta y no sabrían cómo reaccionaría al ver al doctor.

Los youtubers e influencer señalaron que Kima es un poco celosa, y el hecho de que el médico revise la panza de su mamá le causaría enojo, sin embargo, también quisieron mostrarle cómo será su nuevo hermano y cuál iba a ser su reacción al respecto, por lo que acudieron a una revisión para que por medio de un ultrasonido en 4D pudiera por fin ver el aspecto del nuevo miembro de la familia ‘Jukilop’.

Aunque la pareja no ha revelado el nombre del nuevo integrante de la familia, en el video Juan de Dios Pantoja mencionó que le gustaría que su hijo se llame igual que él, para que siga la tradición, ya que su papá también se llama Juan de Dios.

El doctor mostró el ultrasonido del bebé de Kimberly Loiza, y describió que se encuentra en perfectas condiciones, con un corazón muy fuerte y sano, además de que está cachetón, lo que significa que ha acumulado grasa y que se ha alimentado bien de la placenta.

Además, el especialista confirmó que ‘La Lindura Mayor’, cumplió 26 meses en el momento en que grabaron el video, y que el nacimiento no sería ni a finales de enero, ni en febrero, sino durante la primera semana de marzo.

“Familia, pues ya salimos de la consulta, mi Kima no le puso la atención que yo esperaba a su hermano, ¿por qué Kima, por qué no le pusiste atención?”, dijo Kimberly saliendo de su consulta.