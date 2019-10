Hija de José José amenaza a Sarita sosa

Marysol, hija del cantante José José acusa a su hermana menor , Sarita Sosa de no dar la cara, ni aclarar la situación acerca de la muerte del Príncipe de la Canción, por lo que le lanza una fuerte amenaza y le dice que las cosas se seguirán por la vía legal.

"Nos vemos en la corte Sarita", expresó la hija de José José durante una entrevista en Imagen Televisión, esto, luego de que Sarita Sosa no les ha dado ninguna explicación sobre cómo ocurrió la muerte de su padre.

Marysol comentó "que no esperaban que su hermana menor les avisará acerca de la muerte de su padre, y acerca de la demanda legal que ya tenian anteriormente, seguira su curso, ya que lo que ellos quieren es que se haga justicia"

Marysol esta muy decepcionada de Sara Sosa luego de que no los recibierá en Miami de forma cordial, haciéndolos pasar un mal rato por no saber donde se encontraba el cuerpo de su padre, no les respondía mensaje ni llamadas.

Por su parte, Sarita no da la cara, ni aclara la situación por la que están pasando como familia por la pérdida del cantante, no dio declaraciones de la razón por la cuál no asistió su mamá y ella al homenaje de su padre en México.