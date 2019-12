Hija de José José, Sara Sosa no teme viajar a México

La hija menor del fallecido cantante José José, Sara Sosa no teme viajar a México después de muchos mexicanos le demostrarán su repudio. La hija del Príncipe de la Canción señaló que en algún momento de su vida se reunirá de nuevo con sus hermanos Marysol Y José Joel.

Durante una reciente entrevista al programa Suelta la Sopa, Sara Sosa indicó cómo se sentía sin la presencia de su padre, quien murió el pasado 28 de septiembre. En la entrevista, Sosa habló de algunos temas entorno a la muerte de su padre, como el testamento, el cobro de regalias y sobre los ataques que ha recibido tras decidir que una parte de los restos de su padre se quedaran en Miami.

“Es difícil no tenerlo aquí, no verlo, no abrazarlo, es aprender a aceptar que él ya no está”, señaló Sara Sosa durante la entrevista.

Cuando la reportera cuestionó a Sosa sobre cuando se reencontraría con sus hermanos Marysol y José Joel, por lo que la hija menor del Príncipe de la Canción respondió:

“Obviamente, la relación, hay distanciamiento entre todos, pero ellos saben que el día que tengamos que platicar, si se tiene que hacer se hace”, indicó.

En cuestión de cobrar las regalías de su padre en México, Sara contestó que no hay prisa por hacerlo. “En su momento, todo es en su momento. No hay prisa”, dijo Sosa .

Recordemos que Sara Sosa y Sara Salazar fueron señaladas como las villanas de la historia, pues muchos mexicanos no perdonaron que la mitad de los restos de José José se quedaran en Miami, sin embargo, la hija menor del intérprete El Triste, señaló que no tiene ningún resentimiento hacia México y señaló que también es su país.

"Yo siento que es, obviamente, una situación que no tenía que pasar porque igual están juzgando sin saber, al menos de este lado no hay ningún resentimiento hacia México, también es mi país.

Sarita Sosa tmabién indicó que por no tiene miedo visitar México y señaló que ese sea el motivo por el que no va para cobrar las regalías.

“En su momento eso se hará. Estar tranquila y no pensar en esas cosas, vivir en la actualidad, con mi familia cercana, mi niña, mi esposo”, señaló.