Hija de Joan Sebastian revela que no ha recibido herencia

Juliana Figueroa, la hija menor del fallecido cantante y compositor, Joan Sebastian, asegura ser la única de los hermanos que no ha recibido nada de la herencia que les dejó su padre. Fue a través de un video en su cuenta de Instagram donde Juliana Figueroa asegura que sus hermanos le quitaron su casa y la dejaron sin herencia.

“José Manuel tiene sus casas en Juliantla verdad, Julián en las Palmas, tú tienes una en Tabachines igual como D´Yabe, igual como D´Yabe le corresponde la casa que está al lado de las palmas verdad, y a Zarelea le dieron una casa en Juliantla y una casa en Las Vegas, y ¿Dónde está mi casa?, por que yo también soy hija, por que yo no aparecí después, yo viví en un matrimonio yo fui criada en un matrimonio, todo mundo tiene su casa excepto yo, todo mundo tiene todo lo que le pertenece excepto yo verdad, por que yo no importo, por que yo o sea no merezco”, fueron las palabras de Jualiana Figueroa, refiriéndose a su media hermana Joana Marcelia Figueroa.

“Yo fui criada en un matrimonio en donde si yo digo las cosas falsas, la verdad yo no gano nada, yo vivo muy bien, pero no por eso no me pertenece lo que mi papá me dejó. A mí no me han dado nada”, los que se quedaron con todo fueron mis hermanos, se repartieron relojes, lentes, camionetas, todo entre ellos y yo no he recibido ni una calceta. Si yo tengo dos camisas, dos sacos y un par de zapatos de mi papá es porque un señor guardó esas cosas en el rancho y me dijo: ‘Juliana, yo sé que a ti no te van a dar nada, llévate eso por favor’ ¿Pueden creer eso? Si yo tengo cosas de mi papá es porque alguien más me lo dio, no mi familia", dijo la hija del fallecido cantante.

Lee también: Hijas de Joan Sebastian con mejor cuerpo que Maribel Guardia

Juliana Figueroa expresó que solo pide lo que le corresponde, ya que asegura no recibir nada de lo que su padre le dejó, mientras todos los demás hijos ya gozan de su parte de la herencia. "Yo merezco todo por lo que mi papá luchó y trabajó durante varios años así como lo disfrutaste tú” fueron las palabras que Juliana Figueroa le dijo a su media hermana Joana Marcela Figueroa", dijo la joven.

Por su parte el abogado Cipriano Sotelo, encargado de la asociación intestamentaria de los bienes del Poeta del Pueblo, señaló que Juliana Figueroa si forma parte de la herencia de Joan Sebsatian y reveló que esta se le entregará en tiempo y forma. Fue durante una entrevista al programa Sale el Sol que el abogado indicó que hay nueve coherederos incluída Juliana Figueroa.



El abogado señaló que el trámite va lento debido a la pandemia de coronavirus, pero la herencia no se ha repartido como dice la hija de Joan Sebastian. Cipriano Sotelo desmintió que Juliana Figueroa no goce de algún bien que dejó el cantante, pues ella tiene una casa en Juliantla, la cual puede disponer de ella cuando desee.

"A Juliana le ddejó una casa en Juliantla, ahí está la casa y ella sabe que es de ella, y que puede venir a habitarla cuando considere", además el abogado señaló que la joven también es heredera de unos inmuebles para que los disfrute cuando cumpla su mayoría de edad.

Lee también: Joan Sebastian: Revelan fecha de estreno para álbum póstumo

Otra de las involucradas en este tema fue, Maribel Guardia, quien a su llegada a la Ciudad de México, fue abordada por la prensa para preguntarle si era verdad lo que Juliana Figueroa había revelado, por lo que ella dijo que “quería mucho a Juliana y que ella estaba en todo su derecho de expresar lo que siente”.